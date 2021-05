Debatte um die Sprache

Leserbriefe zum Gendern

Rainer Moritz: Der Kampf ums Gendersternchen; Im Blickpunkt 6. Mai, Richard Knoche: Gender-Deutsch; Leserforum 8./9. Mai

Einen Gesichtspunkt möchte ich noch nachtragen: die Schwerfälligkeit der Texte. Hier mein Lieblingsbeispiel: Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen beraten mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, welche Handreichung man Ärzten und Ärztinnen geben kann, damit diese in Coronazeiten ihre Patienten und Patientinnen optimal versorgen können.

Dr. Friedrich Brych

München

Nach Einführung der Gendersprache dachte ich: Noch mehr Blödsinn geht nicht. Aber unsere Grünen sind diesbezüglich einfach nicht zu bremsen. Jetzt debattieren sie sogar über den Begriff Deutschland. Ich zerbreche mir schon den Kopf, wie könnten wir uns denn stattdessen demnächst nennen? Und ganz verschämt habe ich vorsichtshalber dann in meinem Reisepass/ Ausweis nachgeschaut. Da steht doch tatsächlich (noch) Bundesrepublik Deutschland und bei Nationalität deutsch. Ich will die Grünen nicht verteufeln, wir brauchen sie, aber bitte nicht als Regierungspartei. Dafür sind sie einfach noch zu grün hinter den Ohren.

Hannelore Grüning

Bad Wiessee



Da versucht wieder einmal der Schwanz, mit dem Hund zu wackeln! Ein ganz großes Dankeschön und Kompliment an meinen Münchner Merkur, dass er sich dieser Verhunzung unserer schönen deutschen Sprache verweigert. Und nein, ich bin kein Anhänger der AfD, ganz entschieden im Gegenteil. Es versucht wieder einmal eine Minderheit, der Mehrheit ihren wirren Willen aufzuzwingen, und die Protagonisten der öffentlich rechtlichen Medien entblöden sich nicht in vorauseilendem Gehorsam mit ihrer lächerlichen Sprechpause sofort auf diesen Zug aufzuspringen. Zunächst dachte ich ja noch, ein neues unbekanntes Virus hätte diese „Nachrichten Sprechenden“ heimgesucht. Aber nein, der Gralshüter der deutschen Sprache, der Duden (die Duderin*?) hatte es ja höchst persönlich in seiner Unfehlbarkeit so vorgegeben. Jetzt bereitet es mir aber schlaflose Nächte, wie ich genderkonform die betroffenen Personen in einem Brief korrekt ansprechen darf: Sehr geehrtes Sternchen oder sehr geehrtes Sprechpäuschen? Wie marginal muss das Selbstbewusstsein dieser Menschen sein, dass sie glauben, solch einen Schwachsinn für ihr Ego in Anspruch nehmen zu müssen? Aber die Menschheit hat ja sonst in diesen Zeiten keine anderen wichtigen Probleme!

Peter W. Schmitt

Unterhaching



Der Leiter des Hamburger Literaturhauses, Rainer Moritz, kritisiert, dass in der deutschen Sprache immer öfter gegenderte Formen benutzt wurden. Das Argument: Das generische Maskulinum, also ein maskulines Substantiv, sei geschlechtsneutral und umfasse somit alle Personen. Dies mag zwar objektiv, rein grammatikalisch betrachtet, stimmen; in der Realität sieht es allerdings anders aus. So haben diverse Studien bestätigt, dass der Genus (also das grammatikalische Geschlecht) auch die Vorstellung des Sexus (also das biologische Geschlecht) direkt beeinflusst. Ein Experiment zeigt, dass bei maskulinen Bezeichnungen für verschiedene Berufe meist angenommen wurde, dass es sich dabei um eine reine Männergruppe handelt. Bei einer Fortsetzung des Satzes mit einem männlichen Akteur drückten die Versuchspersonen häufiger und schneller die Taste, dass dieser Satz Sinn mache, als bei weiblichen Personen. Daher ist es wichtig, dass wenn man* alle Personen einbeziehen und die Gleichberechtigung der verschiedenen Geschlechter will, auch man* alle direkt mit einer gegenderten Form anspricht oder geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet.

Fiona Eder

Holzkirchen

Gendern, gendern, gendern - nein, ich mache nicht mit und habe zwei Gründe, unbewusst sind es sicher noch mehr: Ich bin freie Geschichtenerzählerin und erzähle seit vielen Jahren auf der Bühne, vor Corona natürlich mit engem Kontakt zum Publikum. Wenn ich jetzt plötzlich den *Klick beim Erzählen einbauen müsste, würde all mein emotionaler Redefluss irgendwo im Empfindungsnebel verschwinden, das Publikum würde aus seinen Träumen gerissen - das ständige Anhängen von -In oder -Innen würde jeder Geschichte die erwünschte Romantik rauben. Aber noch viel problematischer wird es im Deutsch-Unterricht. Wer von den Genderfanatikern heute von einem echten Engagement für die vollkommene Integration der Einwanderer spricht, der ist ein Lügenapostel. Wir wissen alle, dass die deutsche Sprache ohnehin eine komplexe, eine schwierige Sprache in all ihren Formen ist. Selbst deutsche Schüler quälen sich anfangs mit Orthografie, mit Grammatik, mit Syntax etc. und das soll dann für die eingewanderten Mitbürger (oh weh, das *Innen fehlte) leicht sein? Ich wünsche uns allen, dass wir unsere deutsche Sprache, welche auch eine großartige Literaten-Sprache ist, in all ihrer Form, Vielfalt, Ausdruckskraft und Schönheit weiterhin pflegen und bewahren werden.

Marlisa Thumm

Geschichtenerzählerin, München

Dem Leserbrief von Herrn Richard Knoche aus Oberau ist zu hundert Prozent zuzustimmen. Ich selbst habe mich dieser Tage bei Phoenix TV über die Genderei im Programm beschwert. Was hat man mir geantwortet: „Wir halten uns bei der Sprachregelung an die Empfehlungen unserer Mutterhäuser ARD und ZDF.“ Dem ist meinerseits hinzuzufügen, dass es sich bei ARD und ZDF um zwar von uns „Verbrauchern“ finanzierte, aber staatlich gelenkte Medienanstalten handelt, die ihrerseits nichts anderes als die Regierungspolitik in die Bevölkerung bringen sollen. Das wiederum sagt mir, dass es Staates Wille ist, die Deutsche Sprache bis zur Verballhornung umzufunktionieren, um dem von linksgrün durchgedrückten Mainstream gerecht zu werden. Was die Mehrheit der – noch – die deutsche Sprache beherrschenden Bürger darüber denkt, ist diesen Herrschaften gelinde gesagt, völlig wurscht. Und wenn man dagegen opponiert, steht man sofort in der rechten und rassistischen Ecke. Ist das noch Demokratie oder schon der Einstieg in die Minderheiten-Diktatur? Ich frage mich, ob es im Vorfeld der grünen Kanzlerin „Fake News“ sind, die behaupten, dass die grüne Vize- Bundestagspräsidentin Claudia Roth einst Deutschland als „Drecksstaat“ bezeichnet hat und das Gerücht kursiert, dass die Begriffe „Deutsch“ und „Deutschland“ ohnehin abgeschafft werden sollen. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich wirklich um den Schlaf gebracht!

Karl Ebersberger

Hausham