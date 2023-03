Debatte um Gefahren durch Cannabis

Leserforum

Leonie Hudelmaier und Sebastian Horsch: Schon mal gekifft, Herr Minister?, Interview mit Klaus Holetschek und Katharina Schulze; Im Blickpunkt 3. März

Klaus Holetschek hat völlig Recht, wenn er die Cannabis- Legalisierung mit der Büchse der Pandora vergleicht. Sie würde mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme schaffen, die es jetzt so noch nicht gibt. Wer auf einem USA-Urlaub die Innenstädte derjenigen Metropolen aufsucht, in denen der Genuss von Marihuana freigegeben ist, wird das ähnlich sehen.

Überhaupt? Was treibt Politiker dazu, Entscheidungen zu treffen, die einerseits nicht anstehen, und deren Wirkung andererseits nicht mehr zu korrigieren ist, sollten sie sich im Nachhinein als falsch erweisen.

Katharina Schulze meint, in 10 bis 15 Jahren würde sich beweisen, dass man Jugendschutz und Eigenverantwortung unter einen Hut bekommen hätte. Dabei ist offensichtlich, dass man immer seltener auch minder schwerwiegende Themen unter einen Hut bekommt. Warum sollte man sich und uns das antun? Vom Münchner Oktoberfest etwa kann man halten, was man will. Aber es gilt nicht zufällig weltweit als eine Veranstaltung, die ein Gemeinschaftsgefühl schafft, bei der unterschiedlichste Menschen jeden Alters aus sämtlichen Ländern friedlich zusammen kommen und gemeinsam feiern.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass es im Gegensatz zu Cannabis beim Genuss von Bier eben nicht in erster Linie darum geht, high zu werden. Bier hilft gegen Durst, es schmeckt gut und begleitet eine vernünftige Brotzeit perfekt.

Wie wäre es mit einer Parallelveranstaltung, auf der es nur warmen Eistee, Joints, Chips und Reggae gibt? Ich denke, so würde schlagartig klar, worum es in dieser Diskussion geht.

Hannes Feuerecker

München

Herzlichen Dank, Herr Minister Holetschek für diesen sehr klaren und verantwortungsvollen Standpunkt! Der Standpunkt von Frau Katharina Schulze missachtet eklatant die Werte, für die sie vorgibt, einzustehen. Der Konsum von Cannabis ist wirklich gefährlich. Aus konkreten Fällen weiß ich, schon einmaliger Konsum dieser Droge kann zu Psychosen führen.

Welches Leid das für den betroffenen Menschen bedeutet, ist Frau Schulz ganz offensichtlich schnurz egal. Dass man für medizinische und therapeutische Zwecke die Cannabisverwendung gesetzlich regelt, das ist ein komplett anderer zu unterscheidender Sachverhalt.

Peter Schröder

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Letztlich lese ich nicht wirklich ein Streitgespräch. Alkohol böte in der Tat einen guten Vergleich. Hier reduziert man sich allerdings auf die Feierabendhalbe. Frau Schulze ergreift diese Gelegenheit nicht und in den schräggedruckten Hinweisen findet sich darüber auch kein Wort. Die Folgen des Alkohols werden nicht thematisiert. Herr Holetschek bagatellisert diese wiederholt mit dem Satz: „Ich will Alkohol nicht verharmlosen“. Regelmäßiger Alkoholgenuss schädigt nicht nur das Gehirn nachweislich. An den Folgen sterben nur in Deutschland schätzungsweise ca. 70.000 Menschen im Jahr. Durch den Konsum von Cannabis ist noch niemand gestorben. Die Begründung, die Herr Holetschek gegen die Legalisierung von Cannabis anführt, stünde in noch größerem Maße für ein Verbot von Alkohol. Frau Schulze übergeht die einseitige Argumentation kommentarlos. Alkohol ist so sehr in der Gesellschaft verankert, da trauen sich auch die Grünen nicht ran. Die CSU sollte auf dem nächsten Parteitag Gratisjoints an alle Delegierten ausgeben, vielleicht würde es einigen helfen.

Roland Dittrich

Rottenbuch