Deutsche Waffen für die Ukraine?

Es ist unbegreiflich, was so zum Thema Ukraine alles von sich gegeben wird. An erster Stelle wäre jedenfalls zu überprüfen, ob wir überhaupt noch die Nato brauchen, wenn ja, dann aber ohne Ukraine und keinen Standort mehr für US-Militärs sowie die Rückführung ihrer Atomwaffen. Es besteht der dringende Verdacht, dass im Fall Ukraine wieder mal der US-Geheimdienst die Finger im Spiel hat und Angst erzeugt, die wir nicht brauchen, wie so oft in anderen Ländern. Die sollen zuerst im eigenen Land für Ordnung und Sicherheit sorgen und nicht andere Staaten belehren. Die hoch bezahlten Leute in Brüssel sollen endlich (eigentlich schon überfällig) für eine Einigung der europäischen Staaten sorgen und Frieden mit Russland schließen, nur dann legen sich die politischen Wogen wieder und ein neues Abrüsten kann beginnen. Berlin alleine wird aufgrund der Unfähigkeit dieser Regierung nichts beitragen können. Statt der Stahlhelme hätten sie besser Steinschleudern schicken sollen, bei diesen handelt es sich auch um Waffen und wären preiswerter gewesen. Den Begleitschutz hätte ein Gerhard Schröder von der SPD bis Kiew übernehmen können, dann hätte er sich schon in der Nähe seiner Freunde in Moskau befunden, die seine vom Steuerzahler spendierten Privilegien noch wesentlich verbessern, jedoch ohne Rückfahrkarte.

Walter Jäger

Germering

Es ist einfach ekelhaft wie sich ein ehemaliger Kanzler Deutschlands und Geheimnisträger an unseren Todfeind Putin heranmacht. In keinem Land der Welt gibt es so eine niederträchtige und billige Verhaltensweise, um seinem Land zu schaden. Es wäre an der Zeit, da für Gerechtigkeit zu sorgen und es passionierten Geheimnisträgern zu verbieten, für andere Regierungen bzw. Organisationen zu arbeiten. Zumal Schröder sicher eine sehr lukrative Rente aus Deutschland kassiert. Regelrecht verlogen ist ja die Behauptung Schröders, die Ukraine würde zu viel Säbel rasseln. Dafür sorgt schon der Kriegstreiber und Landräuber Putin.

Hermann Taber

Oberammergau

Ein sehr bemerkenswertes Interview mit einem sehr erfahrenen deutschen Diplomaten. Mit Blick auf seinen neuen Posten als SiKo-Chef scheinen jedoch zumindest einige Antworten sehr undiplomatisch bzw. strittig zu sein. So die Passage: 2008 habe ich als außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin mit darüber verhandelt, ob man der Ukraine und Georgien den „Membership Action Plan“ gibt, also die Vorstufe zur Mitgliedschaft. Angela Merkel und andere haben das klar abgelehnt, auch weil im Nato-Vertrag steht, dass ein neues Mitglied zur Stabilität des Bündnisses beitragen muss. Nach unserem Kenntnisstand hatte im Frühjahr 2008 beim Natogipfel in Bukarest die Bundeskanzlerin zusammen mit Frankreich, eine von den USA und anderen Ländern gewünschte Aufnahme der Ukraine in den „Membership Actionsplan (MAP)“ des Bündnisses, abgelehnt. Die Bundeskanzlerin vertrat die Auffassung, dass eine rasche Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens in der Nato für das Bündnis weitaus mehr Nachteile mit sich bringe als Vorteile. Es drohe die Gefahr, dass die regionalen Konflikte der beiden Länder mit Russland die Handlungsfähigkeit der Nato auf globaler Ebene beeinträchtigen könnten. Wir meinen, gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Krisensituation muss in der SiKo auf persönliche Wunschvorstellungen verzichtet und stattdessen auf diplomatische Verhandlungsstrategien gesetzt werden.

Ludwig und Jana Degenhart

Freyung

Gaslieferungen aus Russland: Die Gasspeicher in Deutschland sind nur noch zu 40 % gefüllt. Die Preise für Erdgas steigen gewaltig. Mit Nord Stream II hängt die ganze Situation zusammen. Durch die Gasleitung, welche durch die Ukraine führt, müsste Gazprom bei erweiterter Kapazität eine höhere Lizenz entrichtender markwirtschaftliche Vorteil von Gazprom ist verständlich. Das Nordstream II- Projekt mit Gesamtkosten von ca 10 Milliarden Euro muss in Betrieb gehen. Ab Inbetriebnahme der Nord Stream II werden die Gaspreise sinken. Unsere Politiker sollten das überdenken. Der Energieversorger EON äußerte sich, dass wir in Zukunft mehr Pipeline Gas brauchen. Wegen Konflikten zwischen Russland du der Ukraine sind deutsche und europäische Gasverbraucher übermäßig belastet. Die Situation möchte die USA ausnutzen um ihr umweltpolitisch sehr umstrittenes teures Flüssiggas mit Schiffen nach Deutschland zu verfrachten . Das wäre ein neuer Klimakiller. Sanktionen gegen Russland sind kontraproduktiv. Das Thema Russland- Ukraine Konflikt muss nicht mit Deutschland gelöst werden Beide Länder haben durch den Überfall Deutschlands 1941 auf die Sowjetunion 24 Millionen Menschen verloren. Da sollten auch Gewissensfragen eine Rolle spielen.

Günter Jahn

Weilheim

Waffen an die Ukraine Professor emeritus Wolffsohn warf der Bundesregierung Heuchelei vor bei deren moralischem Argumentieren bezüglich Verweigerung von Waffenlieferung an die Ukraine. Nun ist ja die Heuchelei sowieso die Erbsünde allen Moralisierens. Wer sich dessen befleißigt, dem lugt sie also stets durch alle Ritzen der moralischen Fassade. Ähnlich steht es um die Sinnhaftigkeit, durch deren Gefüge gerne auch etwas Illusion scheint. Um diese dürfte es sich handeln, der Ukraine mit Waffenlieferung behilflich sein zu können angesichts des gigantischen Mordpotenzials Putins. Die einzig erfolgreiche Strategie der Verteidigung des bedrohten Landes kann wohl nur der Griff nach Putins Säckel sein, nämlich im Hinblick auf dessen schwache Volkswirtschaft. Und dies - ist immer wieder zu hören - muss als klarer Begleitton beim Ringen um den Frieden mitklingen.

Dietrich Kothe

Kaufering

Russland, Weißrussland und die Ukraine verstehen sich jeweils als Nachfolgestaat des historischen Reiches der Kiewer Rus. Dieses Reich zerfiel nach dem Mongolensturm in den Jahren 1238 – 1240 in mehrere Territorien bzw. Teilfürstentümer. Ukraine bedeutete zuerst Grenzland, wurde begrifflich dann aber für ein selbstständiges Fürstentum verwendet. Damit ergaben sich bereits damals erste Bestrebungen nach politischer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, die jedoch nur für kurze Zeit erreicht werden konnten. Nach Jahrhunderten unter verschiedenen Herrschaftsbereichen -- u.a. Polen-Litauen, Polen, Russland, Österreich, Deutschland, UdSSR -- erhielt nach Auflösung der Sowjetunion die Ukraine im Jahr 1991 völkerrechtlich die staatliche Unabhängigkeit mit voller Souveränität.



Zudem waren dann im Budapester Memorandum vom 5. Dezember 1994 der Ukraine von Russland, USA, Großbritannien und mit eigenen Erklärungen von Frankreich und China u. a. territoriale Unversehrtheit, das heißt Anerkennung der bestehenden Grenzen garantiert und Sicherheiten gegeben worden. Dafür wurde von der Ukraine das vorhandene riesige Atomwaffenpotenzial abgegeben. Im Jahr 1997 wurde im Sinne dieses Memorandums zusätzlich der große Freundschaftsvertrag zwischen Russland und der Ukraine geschlossen.



Im Jahr 2014 bricht Russland allerdings das Völkerrecht sowie die vereinbarten Garantien: Die Krim, die im Jahr 1954 von der UdSSR der damaligen ukrainischen Volksrepublik zugeordnet worden war, wird annektiert; Separatisten, die einen Anschluss der Ukraine an Russland fordern, werden unterstützt.



Im Jahr 2019 hat sich nach schwierigen innenpolitischen Entwicklungen (Machtmissbrauch, Korruption, Clanwirtschaft, Organisierter Kriminalität) das ukrainische Volk in freien und geheimen Wahlen mehrheitlich für die westliche Demokratie, also gegen das derzeitige russische System ausgesprochen.



Dass dies dem Kreml aus unterschiedlichen Gründen nicht gefallen kann, liegt auf der Hand, zuvorderst wird eine Ausweitung westlicher, freiheitlicher Ideen auf Russland befürchtet.



Nachdem die vorgenannten Vereinbarungen von 1994 und 1997 wohl nicht das Papier wert sind, auf denen sie gedruckt wurden, muss hier neben den vorrangigen diplomatischen Bemühungen der alte Grundsatz gelten: „Si vis pacem, para bellum!“ oder „Pacem volo, bellum paro“. Damit sinngemäß gemeint: Wenn Du Frieden willst, rüste zur Verteidigung.



Josef Draxinger



Bad Birnbach