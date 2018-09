Diskussion um die Zeitumstellung

K. Brack und M. Winde:EU willZeitumstellung abschaffen:Das letzte Stündchenhat geschlagen;Im Blickpunkt1./2. September

Im Winter (Januar/ Februar) schickt man die Kinder eine Stunde länger bei Dunkelheit in die Schule. Im Sommer müssen sie bei Sonnenschein ins Bett. Das nur, weil die Erwachsenen abends bei Tageslicht feiern wollen! Ich finde Sicherheit (schlafen und Schule) wichtiger als Spaß. Also MEZ.

Kurt Grichtmair

Hohenlinden





Dieses Gejammere mit der Zeitumstellung ist zum lachen. Wegen der einen Stunde! Laut oben genanntem Bericht klagen die Menschen wegen Schlafstörungen oder Herz- und Kreislaufbeschwerden. Was ist mit den Schichtarbeitern, die acht Stunden oder bei der dritten Schicht auch mal 16 Stunden in kauf nehmen müssen? Für diese Menschen macht das ja nichts. Die bekommen ein neues Herz und weiter geht’s.

Was soll das ewige Jammern? Alle großen Firmen arbeiten Schicht und so wird es bleiben. Diejenigen, die sich jetzt beschweren, sollten alle mal Schicht arbeiten, dann würden sie nicht wegen einer Stunde so weinen.

Herbert Mairiedl

Vierkirchen





Es gibt keine „Winterzeit“, sondern die MEZ und die MESZ. Ich finde die jeweilige halbjährliche Umstellung, so wie jetzt gehandhabt, völlig in Ordnung. Wenn manche Personen Probleme mit der Umstellung haben, relativiert sich das in kurzer Zeit. Es ist zu bedenken: Wenn die Zeitumstellung auf die mitteleuropäische Sommerzeit ganzjährig bleibt, dann wird es im Winter erst um ca. 9 Uhr hell. Ist es das, was für die Schüler und alle anderen Personen gewünscht wird? Das kann ich mir nicht vorstellen.

Anneliese Hartl

München





Die Diskussion um die Zeitumstellung wird oft hitzig aber meist ohne fundierte Daten, also sehr emotional geführt. Mit mir sind nahezu alle meiner Bekannten der Meinung, dass die beste Nutzung des Tageslichtes sowohl im Sommer als auch im Winter mit der jetzt praktizierten, zweimaligen Zeitumstellung erreicht wird.

Im oben genannten Bericht werden ausführlich die Vor- und Nachteile und mögliche Auswirkungen dargelegt. Man kann den Ausführungen von VWL-Professor von Blanckenburg entnehmen, dass eine ganzjährige „Winterzeit“ – also die eigentliche Normalzeit – am sinnvollsten wäre und mit unserem Biorhythmus am besten harmoniert. Eine „ganzjährige Sommerzeit“ wäre im Winter für die meisten Menschen, besonders für die Schulkinder, eine schwere Belastung, wenn es bis 9:15 Uhr (Sonnenaufgang) Nacht ist! Sollte also wieder eine „ganzjährige Zeit“ eingeführt werden, so wäre es doch möglich, dass durch individuelle Öffnungs-, Dienst-, Schul- und Arbeitszeiten die „Tageshelle“ optimaler genutzt wird. Das heißt, bei einer „ganzjährigen Winterzeit“ beginnt im Sommer alles eine halbe oder volle Stunde früher, weil es ja dann auch schon ab 4 Uhr hell wird! Somit wären die hellen Stunden im Sommer genauso besser nutzbar wie jetzt mit Zeitumstellung.

Gerade in den südlichen Urlaubsländern kennt man die individuellen Öffnungs- und Arbeitszeiten, die sich am Bedarf und an den Tageszeiten orientieren. Warum wurden diese Alternativen noch nicht in Erwägung gezogen? Zumindest konnte ich noch nie darüber lesen!

Peter Hölzlein

Miesbach





Will die Mehrheit der Bevölkerung wirklich die Sommerzeit abschaffen? Oder hat die Mehrheit einfach nicht abgestimmt, weil ihr nicht bewusst war, was damit aufgegeben wird? Wollen wir wirklich, dass es ab 20. September schon um 18 Uhr dunkel ist? Wollen wir wirklich, dass im Dezember die Sonne nach 9 Uhr aufgeht? Für mich war die Möglichkeit, im Sommer eine Stunde abends noch etwas unternehmen zu können, eine wertvolle Bereicherung meines Lebens, die ich nicht missen möchte.

Ulrich Ahammer

Polling





Vielfach war im Münchner Merkur zu lesen, dass ein späterer Schulbeginn für Kinder gesünder wäre. Jetzt sollen sie auch im Winter noch eine Stunde früher aufstehen?

Die Befürworter der ewigen Sommerzeit haben nur die Freizeit im Sinn und vergessen völlig, dass es auch noch Menschen geben muss, die schon in aller Frühe das für die Freizeit nötige Geld verdienen müssen! Wahrscheinlich haben bei der Abstimmung die Winterzeitbefürworter einfach gearbeitet und daher keine Zeit gefunden abzustimmen, während die Freizeitler sich mit der Abstimmung beschäftigt haben. Also die normale MEZ wieder einführen und zwar schnell!

Alexandra v. Beaulieu Marconnay

München





Von 500 Millionen EU-Bürgern haben 4,6 Millionen online abgestimmt – das sind weniger als 1 Prozent. Und von diesen 1 Prozent waren drei Millionen aus Deutschland. Da kommen politische Schwergewichte wie Jean-Claude Juncker und Angela Merkel mit Sätzen daher wie: „Die Menschen wollen das, wir machen das!“, um in Zeiten wie diesen ihre populistische Seite – in einem vermeintlich unwichtigen Thema – dem staunenden Volk zu demonstrieren.

Auch die Zeitumstellungsthematik stellt ein komplexes und vielschichtiges Problem dar. Ich möchte beispielhaft nur auf möglicherweise in Kauf genommene Zuwächse von Unfällen mit SchülerInnen in der dunklen Jahreszeit, Biorhythmus-Aspekte, weitere gesundheitlich zu beachtende Fakten etc. verweisen. Das Thema ist keinesfalls geeignet für die Praxis einer Stimmungsdemokratie aus dem Bauch heraus mit zudem einem willkürlich zusammengesetzten Befragungs- und Teilnehmerkreis.

Matthias Balz

Pöcking