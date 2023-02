Erbeben

Teilen

„Der Schmerz ist unbeschreiblich“; Im Blickpunkt 8. Februar

Das Beben fordert tausende Opfer, der Schmerz ist unbeschreiblich. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen in diesem Katastrophengebiet. Und unbegreiflich was dort geschieht. Vulkanausbrüche, Tsunamis, Überschwemmung und vieles mehr, erschüttern immer wieder unsere Welt. Wie sagte mein Mann dieser Tage: Kometen, die an unsere Erde vorbeifliegen, bringen Unglück. Umweltkatastrophen mehren sich und wir Menschen sind machtlos. Klima-Aktivisten protestieren. Ein jeder von uns hat Verantwortung, der Umweltverschmutzung ein Ende zu machen. Wir sind zwei Personen und ersticken im Müll, der täglich anfällt, und die Mülltonnen werden immer voller. Verpackungen ohne Ende. Doch Erbeben ist eine andere Sache. Den Helfern in den Katastrophengebieten gilt unser Dank. Wir Menschen sind füreinander da und nicht gegeneinander. Es wird höchste Zeit, dass Putin den sinnlosen Krieg und das Leid der Menschen beendet.

Christine Schieron

Rottach-Egern