Erding als Vorbild

Zu viel Zuzug: Erding trittin den Wachstumsstreik;Im Blickpunkt 31. August

Glückwunsch an den Erdinger Oberbürgermeister, der offen den Zuzug als eine Ursache von Problemen benennt und seiner Stadt schon 2014 eine Wachstumsbremse verordnet hat. Er hat erkannt, dass Wachstum ohne Grenzen mehr Fluch als Segen bedeutet. Wünschenswert wäre, wenn das Erdinger Modell in wachstumsstarken Gemeinden und Städten zumindest diskutiert wird und eine Allianz der Wachstumslenker entstehen würde. Als Münchner würde ich es als einen sehr begrüßenswerten Fortschritt sehen, wenn OB und Stadträte das Erdinger Modell und die Vorschläge von Bürgervereinigungen zur Wachstumsbegrenzung frei von Parteiideologien studieren und daraus messbare Handlungen für die Landeshauptstadt entwickeln würden. Ein sicher mutiger und aufwendiger Schritt, aber unverzichtbar, um zu retten, was noch zu retten ist – für eine angemessene Lebensqualität der hier lebenden Bevölkerung.

Horst Münzinger

München