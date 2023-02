Geldautomatensprengungen vermeiden

Johannes Welte: Ermittler schnappen Panzerknacker-Bande; Im Blickpunkt 3. Februar

Es wäre es doch sehr hilfreich, wenn deutlich sichtbar möglichst vor den Geldautomaten oder am Zugang zu diesen ein großes Schild: Der Bargeldbestand vernichtet sich bei dem Versuch den Geldautomaten aufzubrechen oder bei Sprengung automatisch. Der Aufwand wäre gering, möglicher Schaden auch für Menschen und Umgebung reduziert. Warum macht man das denn nicht sofort? Leider werden bei uns oft nicht einfache und nahe liegende Lösungen gesucht und ausprobiert, es muss immer kompliziert sein und Geld kosten und ewig dauern.

Günter Fries

Ebersberg

Zunächst finde ich das Wort „Panzerknacker“ wirklich unpassend, denn es verniedlicht mickymaus-mäßig die unnötigen Millionenschäden, nicht nur bei den Banken, sondern auch für den Aufwand von Polizei und den ohnehin überlasteten Gerichten, bei den umfangreichen Ermittlungen, Aufspüren und nur im Erfolgsfall die Bestrafung der Täter. Von der Verunsicherung der direkt Betroffenen und überhaupt der Bevölkerung sowie Schäden an Gebäuden ganz zu schweigen. Geldautomatensprengungen sind kein Schicksal! Im Herkunftsland der Täter sind solche Straftaten inzwischen unbedeutend, weil klar ist, dass es für die Täter nichts zu holen gibt. Daher weichen sie schon seit vielen Jahren auf Deutschland aus. Warum? Weil hier die Banken und Geldinstitute offenbar die Kosten für die Verhinderung solcher Taten scheuen oder zumindest geringhalten. Denn der Schaden wird ja von Versicherungen bezahlt. Diese Kosten zahlen ja am Ende die Bankkunden bzw. Steuerzahler. Es muss den gewerbsmäßigen Tätern doch endlich offensiv klar gemacht werden, dass es auch hier in Deutschland nichts zu holen gibt! Dazu gibt es viele technische Möglichkeiten – wenn der Wille da ist. Auch diesen Aufwand wird zwar der Kunde letztlich bezahlen. Was dann aber nicht anfällt, ist der sehr umfangreiche Ermittlungsaufwand bei Kripo und Polizei, sowie später bei Gerichten und gegebenenfalls Kosten für Gefängnisse, was ebenfalls über Jahre Kosten für Steuerzahler bedeutet. Es ist natürlich für den Innenminister schön, solche Ermittlungserfolge wie im Merkur dargestellt, zu präsentieren. Aber viel besser wäre es, die Regierungen würde die Banken dazu zwingen, dass ernsthafte Vorkehrungen solche, die Allgemeinheit erheblich schädigende Verbrechen erst gar nicht lukrativ erscheinen lassen und damit unterbleiben.

Bei jetzt fast 500 Fällen im Jahr 2022 in Deutschland, muss doch endlich mehr passieren, als immer nur die Taten zu beklagen. Wo bleibt die Initiative der Banken und Sparkassen dieses Problem auch zugunsten der Kunden und aller Geschädigten endlich massiv anzugehen?

Helmut Vollmann

Schongau