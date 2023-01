Ich habe die Schrecken des Krieges noch selbst erlebt

Dieter Dorby: „Unsere Freiheit steht auf dem Spiel“, Interview mit Klaus Naumann; Im Blickpunkt, Sorgen wegen des Krieges in der Ukraine; Leserforum 27. Januar

Der Leserbrief des Pazifisten Herrn Pachmayer ist an Naivität und Ideologie nicht mehr zu toppen. Selbst der Urpazifist, Herr Alt, sagte bei Maybritt Illner, dass im Falle Ukraine Frieden leider nur mit Waffen geschaffen werden könne. Ansonsten würde Putin, der in keiner Weise verhandlungsbereit sei, die Ukraine dem Erdboden gleichmachen. Wenn Ihnen, Herr Pachmayer, ein grausamer, ruchloser Mörder und Folterknecht das Gewehr vor die Brust halten würde und sie genau wüssten, dass sie dem Tod geweiht wären, würden Sie dann trotzdem Ihre kugelsichere Weste ausziehen und dem Gegenüber sagen: Ich bin Pazifist, ich lege die Weste ab, ich hebe die Hände und vertraue darauf, dass du mir nichts tust? Wäre der Gegner Putin, wären Sie trotz hehrer Argumente innerhalb Sekunden ein toter Mann.

Ralph Anderhofstadt

Pullach

Sehr geehrter Herr Pachmayr,

zum einen: Sie sprechen vom „Ukrainekonflikt“. Meinen Sie das ernst? Sollte Ihnen wirklich entgangen sein, dass Putins Russland hier einen verbrecherischen Krieg begonnen hat und auf bestialische Art weiterhin führt? Ein „Konflikt“ mit hunderttausenden von Toten und Verletzten? Zum anderen: Sie zeigen keine Alternative auf. Warum nicht? Hierzu fällt Ihnen wohl nichts ein.

Ralf Stiepel

Starnberg

Jetzt ist es also wieder soweit: Deutschland bildet die Speerspitze im Kampf gegen Russland. Frankreich, England, Spanien und Polen kündigen großmäulig Panzerlieferungen an, ohne Termine zu nennen. Biden sagt in einer Rede, übertragen von CNN: „It might be possible that the US could send Abrams to Ukraine“. Soweit zur Zusage der USA. Alle, außer Deutschland, halten sich fein und bescheiden zurück. Stoltenberg, unsere begnadete Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann und grüne Kriegsdienstverweigerer reiben sich die Hände. Als Kinder hat man uns gelehrt, bitte zu sagen; für Melnyk und Selenskyj gilt das nicht. Sie fordern und setzen gleich noch etwas drauf: Jetzt sofort Panzer, dann Kampfjets; was kommt dann? Nach gründlicher Durchsicht des neuesten Duden findet man das Substantiv „Diplomatie“ immer noch. Ist es nur in rot-grüne Vergessenheit geraten? In Bayern gibt es einen schönen Ausspruch: Herr, lass’ Hirn regnen!

Beate Hemberger

Parsdorf

Es ist der pure Wahnsinn, diesen Krieg immer weiter zu treiben . Am Ende verschlingt er uns alle. Ich habe das Grauen des 2. Weltkrieges als sechsjähriges Kind mitgemacht und es ist unauslöschlich in meinem Gedächtnis. Diesen euphorischen Kriegsbefürwortern in den Zeitungen, bei Talkshows von Illner, Will usw. muss endlich Einhalt geboten werden. Statt dessen sollte man endlich mit denen sprechen, die unbedingt verhandeln wollen. Ich bin dem Bundeskanzler (obwohl nicht meine Wahl) sehr dankbar, dass er besonnen ist und nicht in das allgemeine Kriegsgeschrei mit einstimmt. Man sollte diese Leute, die nie einen Krieg erlebt haben, als Soldaten in die Ukraine schicken. Dort können sie das ganze Elend miterleben.

Heide Hübner

Miesbach

Mir geht ein Gedanke um, warum sind alle unsere Geheimdienste nicht in der Lage, den Aggressor Putin samt Entourage zu stellen und von dem Knopf zu trennen? Ist der Lobbyismus der Waffenindustrie schon so groß, dass sie bestimmt, wo und wie neue Artikel getestet werden. Irgendwann läuft es auf neue Artikel raus. Putin und einige Profitgeier sowie Ewiggestrige, gibt es überall, wollen diesen Krieg, um ihre Großmachtfantasien zu verwirklichen. Putin und Selenskyj wissen, das keiner diesen Krieg auf konventionellen Weg gewinnen kann. Aber es treibt die Lobby. Bei allem Verständnis für die Ukraine: Verhandeln ist wichtig.

Peter Koenen

Benediktbeuern

Nun also doch! Die Nato einschließlich USA werden ihre effektivsten Panzer in die Ukraine liefern. Effektiv wofür? Um Menschen zu zerfetzen und unter ihren Ketten zu zermalmen. Ich selber bin 95 Jahre alt und habe den blutigen und verlustreichen Endkampf von 1945 noch selbst erlebt. Als kaum 18-Jähriger habe ich blutverschmierte Körper gefallener Kameraden begraben. Von meinen drei Brüdern fiel der erste 1942, der zweite 1943 und der dritte wurde seit 1944 vermisst. Nur durch ein gütiges Geschick entging ich selbst dem Abtransport aus dem russischen Gefangenenlager in die Sowjetunion. Ein Schulkamerad hatte dieses Glück nicht und schuftete fünf Jahre in einem Bergwerk im Ural. Er kehrte als gesundheitliches Wrack 1950 nach Hause zurück und starb bald darauf. Das ist Krieg. Und den wollen sie durch ihre Waffenlieferungen auf unbestimmte Zeit verlängern. Zusammen mit ihrem letzten Schmerzensschrei werden Euch die Opfer Eurer Waffenlieferungen verfluchen.

Josef Kerschensteiner

Petershausen

Ein friedlicher Nachbar wird von einem Mörder mit einer Pistole angegriffen. Der Angegriffene kann sich nur mit einem Besenstiel wehren. Ein anderer Nachbar im Haus hat zwei Pistolen. Soll er dem schwächeren Nachbarn eine Pistole zuwerfen, damit der eine Chance hat, sich angemessen zu wehren? Oder warten, bis der Mörder das ganze Haus terrorisiert?

Bei den zu späten Waffenlieferungen muss doch begriffen werden, dass jede russische Waffe, die nicht zerstört wird, zum Töten Unschuldiger dient. Deshalb sollte fast jede mögliche Waffe zum Einsatz kommen, um die brutale Armee zu stoppen und dann aus dem europäischen Haus zu werfen. Das so schnell wie möglich durch geeignete Waffenlieferung. Was heißt Angst vor Eskalation? Die Eskalation findet doch täglich, durch das Morden der Menschen in der Ukraine statt. Wenn Putin den Krieg gewinnt, gibt es zig Millionen Flüchtlinge. Ob Putin rational denkt, weiß man nicht, deshalb besteht ein Eskalationsrestrisiko. Wenn aber Putin Kiew besetzt, ist das Risiko für Europa höher, weil er nicht aufhört, Kriege anzuzetteln. Dies zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit. Wegen Waffenlieferung führen Putin und seine (nicht wahnsinnigen) Berater keinen Krieg gegen die Nato, weil sie den nicht gewinnen können.

Reinhold Frech

München

Schlagzeilen auf der Titelseite, Sie haben den Vorteil man weiß gleich worum es geht - oder nicht? Oscar Nominierung für deutschen Antikriegsfilm und gleichzeitig Panzerlieferungen, wie passt das zusammen. Am Mittwoch den 25.1. 2023 großes Bild: Soldaten in Uniform in der deutschen Neuverfilmung des Antikriegsfilms „Im Westen nichts Neues“ nach Erich Maria Remarque, gerade mehrfach für den Oscar nominiert. Uii ! Und gleich darunter die Schlagzeile Berlin exportiert Kampfpanzer. Hm ! Also ich weiß nicht, ob es mir nur so geht, aber für mich ist das ein krasser Gegensatz. Erich Maria Remarque sagte, Zitat:“ Ich dachte immer jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen.“ Stimmt. Ergänzend könnte man noch hinzufügen: die, die daran verdienen. Und ich fürchte ganz gleich wie viele Oscars der Antikriegsfilm bekommt- oder auch nicht- es wird mit den Kriegen weitergehen, weil es immer welche gibt, die sie wollen. Und am Donnerstag, den 26.1. steht nun gleich in der Titelschlagzeile: Scholz: keine Jets, keine Truppen, soso !! da weiß man also schon, was auf Selenskyjs Wunschzettel als nächstes steht. Und offenbar auch schon diskutiert wird, denn sonst müsste man es ja nicht gleich so vehement abstreiten, zumindest vorerst. Und Scholz verkündet dazu „darauf können sie sich verlassen !!“ wirklich ?



Ricci Hohlt



München