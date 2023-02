Kronprinz war bereit

Dirk Walter: Wie Bayern Hitler verhindern wollte und kläglich scheiterte; Im Blickpunkt 30. Januar

Vielen Dank für Ihren interessanten Bericht zu diesem Thema. Nur die Unterschrift unter dem Foto von Kronprinz Rupprecht ist, nicht ganz zutreffend. Elisabeth van Guttenberg, Augen- und Ohrenzeugin der damaligen Ereignisse im Leuchtenberg-Palais, berichtet in ihrer Fernsehdokumentation von 1992 und in ihrem lesenswerten Buch „Beim Namen gerufen“ Folgende: Am 21. Februar 1933 sollte Kronprinz Rupprecht im Leuchtenberg-Palais (seinen Wohnsitz) im Beisein von Ministern und Politikern während eines Staatsakts das Amt des Generalstaatskommissars angeboten werden. Hindenburg und Papen hatten bereits ihr Einverständnis erklärt. Der Rundfunk war informiert, alle Kirchenglocken sollten läuten. Man wartete nur auf Ministerpräsident Held, der sein Erscheinen zugesagt hatte. Er kam nicht. Am nächsten Tag entschuldigte er sein Fernbleiben mit einer noch zu klärenden juristischen Frage. Man müsste warten (was man gerade nicht konnte, weil die Zeit drängte). Kronprinz Rupprecht, der durchaus zur Übernahme des Amtes bereit gewesen wäre, wurde nun bedrängt, das Amt ohne Zustimmung des Ministerpräsidenten anzunehmen. Das allerdings hat er abgelehnt mit den Worten: „Ein Wittelsbacher begehe keinen Staatsstreich.“

Ruth Friedrich

Rottach-Egern