Leid integrierter Ausländer

Katrin Woitsch: Abschiebung kurz vor dem rettenden Gesetz; Im Blickpunkt 6./7. August

Plötzliche Abschiebung insbesondere in Bayern, ist hausgemacht in der CSU. Minister Joachim Herrmann beweist zum wiederholten Male keine christliche Vorgehensweise. Schon in vielen anderen Entscheidungen für Abschiebungen, hat er einen erneuten Pyrrhussieg errungen, zum Leid integrierter Ausländer. Ja, Ausländer, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind.

Hierzulande haben deutsche Helferkreise vielen Geflüchteten Integration ermöglicht. Daher ist es unverständlich, wenn Firmenchefs kein Gehör finden, guten Mitarbeiter ein Bleiberecht zu ermöglichen. Wie die anderen Bundesländer christliche Entscheidungen der Menschenliebe treffen, gilt nicht für Innenminister Hermann! „Mir san mir!“. Ein Motto, dem ich mich nicht anschließen kann. Diejenigen, die in Bayern sich beruflich in die deutsche Arbeitswelt integrierten, sollten - nicht nur - den Betrieben erhalten bleiben. Zumal unsere Schulpolitik und Gesellschaft arg nachlässig handeln, indem handwerkliche Fähigkeiten nicht erkannt werden. - Ergebnis; zu wenige Handwerker, zu viele Studenten. Letztere suchen oft jahrelang nach einem (Aus-)Weg die eigene Identität zu finden.

Ingrid Kilfitt-Kias

Gilching