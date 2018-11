Leserbrief pro Organspende

Sebastian Horsch:„Nichts zu sagen, kann nie ,Ja’ bedeuten“, Interview mit Stephan Pilsinger;Im Blickpunkt 7. November

Unter dem Titel „Nichts sagen, kann nie Ja bedeuten“ sagt der MdB Stephan Pilsinger bei der Organspende zum Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn beim Thema Widerspruchslösung. Es hat zwar jeder das Recht auf Meinungsäußerung, aber wenn man als Arzt in den Bundestag für die Bürger gewählt wird, hat man in erster Linie zum Wohle der Lebenden zu votieren. Aber hier, so glaube ich, fehlt es dem 31-Jährigen nicht nur an Fingerspitzengefühl – er möchte sich als Hinterbänkler profilieren. Er hängt sich an dem Wort Organ„spende“ und damit an der Freiwilligkeit auf. Als Arzt hat er den Eid auf Hilfe geleistet und damit, dass er auch für jeden Erkrankten dies tut. Wenn die beiden großen Kirchen schon ihre Schäfchen lieber im Himmel sehen, ist dies zwar nicht zu verstehen, man muss es eben akzeptieren. Wir haben heute die Möglichkeit, vielen Menschen mit einer Organspende und Transplantation ein Überleben dank der Forschung auf diesem Gebiet zu sichern, und fast jeder der in einer ausweglosen Situation steht, wird ein Spenderorgan annehmen – sicher auch Herr Pilsinger. Jens Spahn und Karl Lauterbach (Mediziner), haben ja die „doppelte“ oder „erweiterte Widerspruchslösung“ im Vorschlag, die in der Praxis ja die jetzige „erweiterte Zustimmungslösung“ als Verbleib hat. Die Widerspruchslösung ist eine reine Selbstbestimmungslösung. Jeder Bürger kann zu Lebzeiten selbst entscheiden, ob er Organe nach seinem Ableben spenden möchte. Es ist schon komisch, dass Herr Pilsinger dies scheinbar nicht kapieren will. Er sollte lieber einmal klären, warum von den derzeit in Deutschland 120 000 Dialysepflichtigen nur weniger als 8000 Patienten auf der Warteliste für eine Spenderniere stehen. Seit über 40 Jahren kämpfe ich pro Organspende, denn meine Tochter habe ich wegen Organmangel im blühenden Alter von 33 Jahren verloren.

Irmi Hobmaier

Lebendnierenspenderin, Mitglied im Bündnis Organspende Bayern, Höslwang