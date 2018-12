Der ökologische Weg ist in jeder Hinsicht der einzig empfehlenswerte

Leserbrief zu Kuh mit Hörnern

Tobias Gmach: Nur noch oben ohne auf der Alm?;Im Blickpunkt 28. November

Der Vorsitzende des Miesbacher Zuchtverbands wäre gut beraten, bei Gelegenheit das Gespräch mit dem über den Landkreis hinaus bekannten und erfolgreichen Biobauern-Ehepaar Haase in Fischbachau zu suchen. Haases halten neben Ziegen, Hühnern, auch besonders schöne Werdenfelser Kühe mit Hörnern, charakteristisches Merkmal dieser dem Menschen so nahe stehenden Geschöpfe und Ergebnis jahrhundertelanger Evolution. Auch für jeden Laien verständlich erklären sie, wie durch die Durchblutung des Horns die Gase in die Hörner steigen und zurück und dadurch der Verdauungsprozess der Tiere verbessert wird. Auch dienen die Hörner dem Kommunizieren untereinander, dem Demonstrieren der Rangordnung („ich bin, der ich bin“), auch durch Senken des Kopfes. Für die Biobauern sind die Hörner der Kühe ebenbürtig wie beim Menschen Hände und Ohren. Sie sind davon überzeugt, dass auch die Milchqualität eine bessere ist. Die im Landkreis Miesbach überaus erfolgreiche und engagierte Zivilcourage plädiert dafür, unseren Kühen als Ausdruck ihrer Würde ihre Hörner zu lassen, was gleichbedeutend ist mit nicht ständig steigenden Viehbeständen, sondern eher qualitätsorientiert mit weniger Tieren. Bei der regelmäßig beanstandeten Nitratbelastung unserer Böden wäre das auch ein positives Signal, das aber konsequent vom Staat auch endlich entsprechend belohnt und honoriert werden muss. Langsam dürfte es bis zum letzten Zweifler durchgedrungen sein, dass wir, um unseren Kindern und Enkeln noch eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen, der ökologische Weg in jeder Hinsicht der einzig empfehlenswerte sein wird.

Angela Brogsitter-Finck

Waakirchen