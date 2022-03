Russlands Überfall auf die Ukraine

Teilen

Wolfgang Hauskrecht: Kiew droht die Belagerung; Im Blickpunkt, Putins Krieg; Leserforum 2. März

Putin und die russische Bevölkerung: Ist es wirklich nur Putin – „Putins Krieg“ (so Kanzler Scholz), oder ist letztlich die ganze Breite der russischen Bevölkerung die tragende Stütze für Putin und der Auslöser für den Krieg? Wir Deutsche kennen das Narrativ und nutzen es gerne: „nicht die Deutschen haben den 2. Weltkrieg begonnen, sondern Hitler“. Ich selbst, (Jahrgang 44) habe erst ganz zufällig vor 2015 erfahren, dass mein Vater und mein Großvater Mitglieder der NSDAP waren. Sie haben nie davon gesprochen, bzw. die meine ganze Familie hatte sich immer von einer Zustimmung zu Hitler mir gegenüber distanziert.

Die russische Bevölkerung sonnt sich in dem Glauben, eine Großmacht zu sein, Russland ist ein wirtschaftlicher Zwerg, trotz der Rohstoffe; ihr stehen solche Ansprüche nicht zu und sollte sich bescheidener geben!

Die Eroberung der Krim durch Putin wurde wie eine Heldentat gefeiert. Mein russischer Freund sprach schon 2014 von der weiteren Okkupation aller Gebiete östlich des Dnjeprs (ca. die Hälfte der Ukraine)! Gestern wurde die fast achtzigjährige russische Schriftstellerin Ljudmila Ulizkaja von der FAZ in Moskau gefragt: „Unterstützt die Mehrheit der russischen Bevölkerung den Standpunkt, die Ukraine gehört zu Russland?“ Antwort: „Ich glaube, so Ljudmila Ulizkaja, viele Menschen teilen diese Ansicht“! Als ich bei einer Bergbesteigung auf den Elbrus (nach der Krim Okkupation) mit einem russischen Astronauten (gutes Englisch) ins Gespräch kam und ihm eine Brücke bauen wollt: „Wenn Russland auf Augenhöhe von England, Frankreich und Deutschland in die EU aufgenommen würde, was würden sie dazu sagen, Antwort: „Seit dem Krimkrieg (1853-1856) kommen wir mit England nicht zurecht! Damit war leider eine Annäherung im Gespräch auf 5000 m Höhe nicht möglich! Der Versteckter Stolz und die Eitelkeit der Russen und daraus resultierende Machtanspruch geht zu weit und resultiert sogar in einem Krieg. Mit der Beschimpfung ganzer Ethnien/Bevölkerungen sollte man sich natürlich sehr zurückhalten, doch was wir jetzt erleben lässt mir keine andereWahl.

Joachim von Lippe

München

Die Situation, in der wir westlich orientierten Europäer uns befinden, ist schauderhaft. Die Politiker suchen nach einem Plan auf höchster Ebene. Ihr Gegnerspieler ist aber das mit „es“ gekennzeichnete politische Problem archaische Besessenheit, wörtlich genannt Drache Erlkönig. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das Drama um die Ukraine ließe sich mythologisch wie folgend darstellen: Bruder Putin Russland, warnte seine Schwester Ukraine eindringlich vor dem lüsternen Freiheitsgedanken, selbst zu bestimmen, wem sie ihre Zuneigung schenkt. Er verbot ihr eindringlich den Umgang mit der westlichen europäischen Welt und solltest Du es jemals wagen, Dich diesen Freaks hinzugeben, werde er sie ohne Zaudern und Erbarmen eigenhändig erdrosseln. Denn ihr Verlangen beschmutze die russische Familienehre und diese ist höher einzustufen als alle Moral dieser Welt.

Hast du das verstanden, Schwesterherz Ukraine? Dieser Familienzorn ist eine archaische Kraft und erscheint in der Mythologie als der Drache, den es zu besiegen gilt. Da dieser Drache heutiger Zeit, aber auf Grund seiner atomaren Hochrüstung unbesiegbar erscheint, stellt sich die Frage. Wo liegt, befindet sich die verwundbare Stelle, die diesen Drachen besiegen könnte? Der Globus Erde befindet sich in einer Epoche, immer mehr sich verfinsternden psychisch Weltatmosphäre. Die Faktoren hierzu kennt mittlerweile jeder. Die Zurückdrängung der Religion, beflügelt durch Kirchenaustritte mit Hintergrund Missbrauchsfälle, erzeugt ein Vakuum religiöser Leere bei vielen. Und was fühl, denkt der Einzelne, oder gar die Mehrheit hierzulande? Bleibt es weltweit bei den erschreckenden Szenarien? Kann, wird die Religion, ausgelöst durch Zukunftsängsten, eine ungeahnte Renaissance erleben. Aber dazu braucht es eine Basis wirksamen Vertrauens, einfühlsamer religiöser Psychologie. Denn wie es aussieht, werden die Menschen das Beten wieder erlernen. Sträubt sich dagegen eine Mehrheit, was dann?

Das religiöse Segment, ein Faktum, das dem Menschen unbewusst inne ist, das er auch verleugnen kann in seiner menschlichen Freiheit. Sie wird ihm nicht aufgezwungen. Aber die Angst beschleicht das gegenwärtige Lebenssystem Erde durch den archaischen Drachen, der alles irdische Leben zu verschlingen droht, das darf nicht passieren! Dieser Drache der Lüge, muss aus seinem Inneren heraus verfaulen. Das heißt, das russische Volk muss sich selbst gegen diesen Drachen erheben, eine andere Lösung?

Erwin Schaller

Hebertshausen

Es ist eine Unverschämtheit und eine Charakterlosigkeit, dass Altkanzler Schröder an seinen Posten bei russischen Konzernen festhält und hohe Honorare kassiert. Umso verwerflicher ist die Tatsache, dass er ca. 500000 € jährlich für sein Büro in Berlin erhält, natürlich aus Steuergeldern. Darüber hinaus erhält er hohe Bezüge aus früheren und noch ausgeübte Tätigkeiten. Ganz abgesehen von seiner ihm zustehenden Rente als ehemaliger Bundeskanzler. Sein Vermögen wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. Wenn Herr Schröder einen Funken Anstand besitzen würde, gäbe er die russischen Posten auf, wie Ex-Kanzler Kern aus Österreich. Auch die Freundschaft zu Putin ist unverständlich, den er als „lupenreinen Demokrat“ bezeichnet hat. Dieser hat jetzt jedoch einen verbrecherischen Krieg in der Ukraine begonnen. Wenn das Herrn Schröder nicht zur Änderung seiner Meinung über Putin führt, ist das absolut nicht zu verstehen, besser gesagt, einfach dumm. Als Herr Schröder zum Bundeskanzler gewählt wurde, konnten die Wähler nicht ahnen, dass sich einmal der Spruch bewahrheiten würde: Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlächter selber.

Die SPD-Mitglieder müssten sich schämen, dass Herr Schröder das gleiche Parteibuch hat und Konsequenzen fordern.

Karl Josef Wingensiefen

Moorenweis

Als die damalige Sowjetunion im Jahre 1962 damit begonnen hatte Raketen vor der Haustür der Vereinigten Staaten, auf Kuba zu installieren, stand die Welt unmittelbar vor dem Ausbruch eines Atomkriegs. Die strategische Atombomberflotte der USA befand sich ständig in der Luft. Die Silos der Atomraketen waren geöffnet und feuerbereit. Schließlich knickte der sowjetische Präsident Chruschtschow vor dem amerikanischen Präsidenten Kennedy ein und zog die Raketen aus Kuba wieder ab. Glück gehabt. Heute steht die Nato mit Raketen unmittelbar vor der Haustür der Russischen Föderation. Seit Jahren hat Russland den Westen davor gewarnt, die Erweiterung der Nato weiter nach Osten auszudehnen. Trotz Versprechen des Westens, davon abzusehen, baute die Nato ihre militärische Präsenz immer weiter nach Osten aus. Worin bitte besteht der Unterschied zu der Situation von 1962?

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist zu verurteilen. Die friedliebende Mehrheit der Weltbevölkerung hat dies in eindrucksvoller Weise getan. Gut so. Tatsache ist, dass – solange ein despotisches System die Russische Föderation anführt – es niemals ein entspanntes Verhältnis zwischen dem westlichen und dem russischen Lager geben kann. Aber, auch der Westen muss unbedingt auf Russland zugehen und in vertrauensbildenden Verhandlungen die Sicherheitsinteressen Russlands akzeptieren und das mit gegenseitigem Respekt und auf Augenhöhe. Nun, das kann aktuell und zugegebenermaßen nur ohne Putin geschehen. Bisher haben die Russen immer wieder gezeigt, dass sie ihre Interessen mit allen Mitteln (auch militärischen) rücksichtslos verteidigen. Siehe: 1953 Die Rote Armee zerschlägt den Aufstand des Volkes der DDR blutig 1956 Die Rote Armee zerschlägt den Aufstand des ungarischen Volkes blutig 1968 Die Rote Armee zerschlägt blutig den Aufstand des tschechischen Volkes. Es folgten die militärischen Gräueltaten der Roten Armee in Tschetschenien und in Afghanistan. Russland steht fest an der Seite der syrischen und belarussischen Diktatoren,

Heute sehen wir, dass ein Krieg in ganz Europa, ja sogar ein globaler Krieg keine Fiktion mehr ist. Ein Funke genügt, um die Apokalypse der Menschheit auszulösen.

Rolf Siebel

Gilching

Der Überfall Putins auf die Ukraine am 24. Februar 2022 erinnert an den Auftakt des 2. Weltkrieges, ausgelöst durch Adolf Hitlers Überfall auf Polen am 1. September 1939. Beides ist durch nichts zu rechtfertigen. Und nun steht Putin waffengewaltig und übermächtig vor den Toren Kiews und der Bürgermeister dieser Stadt sowie der Präsident des ukrainischen Staates rufen die Bürger/innen auf, ihr Land so lange zu verteidigen, wie nur möglich.

Tapferkeit, Ehre und Vaterlandsliebe hin oder her, wenn der Staat seine Bürger gegen einen so übermächtigen Aggressor zur Verteidigung bis zum Letzten aufruft, so ist das quasi ein Aufruf zum Selbstmord, der noch durch Waffenlieferungen aus dem Westen unterstützt wird. Leider haben nun Kanzler Scholz und seine Ampelkoalition dem Druck der europäischen Nationen nachgegeben und liefern ebenfalls Waffen, was ein Akt der Solidarität sein soll, letztlich aber noch mehr Ukrainern das Leben kosten wird. Denn je länger sie sich verteidigen können mit den geschenkten Waffen, um so mehr Ukrainer und Russen verlieren ihr Leben oder werden zu Krüppeln geschossen.

Liebe Politiker, habt ihr denn aus dem 1. Weltkrieg, dem 2. Weltkrieg, aus dem Irak- und Syrien-Krieg, dem Krieg in Afghanistan und tausenden von anderen Kriegen nicht gelernt, dass Gewalt nur Tod, Leid und Zerstörung bringt? Und dass man sich, wenn alles zerstört ist, Millionen getötet oder verstümmelt sind, dennoch an den Verhandlungstisch setzen muss? Warum setzt man sich nicht jetzt in der Ukraine für Waffenstillstand und Verhandlungen mit den Russen ein, denn dies wird ohnehin kommen, wenn Putin alles mit brachialer Macht niedergewalzt haben wird. Und die Ukraine kann diesen Krieg nie und nimmer gewinnen!!

Natürlich muss man einem toll gewordenen Drachen ein Stück zum Fraß vorwerfen, damit er aufhört, Feuer zu speien, u. U. in der Hoffnung, dass er sich verschluckt und einige Zeit braucht, bis er wieder Feuer speien kann. In dieser Zeit kann viel geschehen, was vielleicht zum Frieden führt und sinnloses Leid und den Tod von unschuldigen Menschen verhindert.

Macht man aber wie früher weiter, wie z. B. in den oben aufgezählten und in anderen Kriegen der Menschheit geschehen, dann werden Mauern bersten und vom Blut der Getöteten rot eingefärbt werden. Danach wird man die toten Helden preisen, ihnen Ehrendenkmäler und Ehrenfriedhöfe errichten und alles wiederholt sich von Neuem, wie es immer in der Menschheitsgeschichte seit dem Brudermord von Abel durch Kain der Fall war. Ein ewiger Kreislauf des Mordens, Tötens und Zerstörens! Wer kann das wollen? Ich nicht und Sie sicher auch nicht!

Dr. Valentin und Monika Reitmajer

Oberding