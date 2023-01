Speicherung von Zappelstrom

Dominik Göttler: Welche Länder wieder auf Atomkraft setzen; Im Blickpunkt 19. Januar

Ob wir Europas dümmste Energiepolitik betreiben, möchte ich nicht kommentieren. In jedem Fall betreiben wir die mit Abstand ideologisierteste und damit unehrlichste Energiepolitik weltweit.

Der höchste Preis für Strom ist hierbei nur die logische Folge aus vielfachen Verstößen gegen physikalische, ökologische und ökonomische Grundlagen. Ganz zu schweigen von der Umweltverschmutzung und CO2-Belastung durch Fracking-, Braunkohle- und Erdgasstrom. Längst ist das grüne Ammenmärchen über die Mehrkosten von einer Eiskugel/Monat/Haushalt für die grüne Energiewende demaskiert. Machen wir uns lieber ehrlich! Solange nicht die wichtigste Säule der grünen Energiewende – die Speicherung von Zappelstrom in nennenswerter Größenordnung – gelöst ist, sollen keine weiteren Windräder und PV-Anlagen errichtet werden dürfen! Ganz einfach, weil der Schlussstein zu dieser über 30 Jahre andauernden Energiewende weit und breit nicht in Sicht kommt.

Auch wenn die Grafik „Kosten der Stromerzeugung“ anderes suggeriert. In Realität ist Windrad- und PV-Strom zwangsweise der mit Abstand teuerste Strom, da jede kWh mit Kohle, Atom oder Gas abgesichert werden muss! Doppelte Infrastruktur verursacht nun mal die mit Abstand höchsten Kosten für Strom. Frei nach Albert Einstein: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer das Gleiche zu tun und zu hoffen, dass sich etwas ändert.“

Wolfgang Hartl

Zorneding

Man könnte schon ins Grübeln kommen. Da setzen alle Industrieländer auf Kernkraft nur wir Deutsche als einzige hoffen unseren Energiebedarf durch Sonne und Wind zu decken. Sind wir jetzt die Schlauen und die anderen die Dummen oder stimmt es, was das Wallstreet Journal 2019 als „Dümmste Energiepolitik der Welt“ (damit waren wir gemeint) betitelte? Kann es sein, dass unser Wissen um die Kernkraft seit Tschernobyl stagniert und die Technik die Probleme von Sicherheit und Endlager längst gelöst hat? Sind Sonne und Wind wirklich so alternativlos, dass wir ohne Rücksicht auf Verluste Wälder abholzen, Trinkwasser gefährden und Flora und Fauna zerstören, wie es im Hinblick auf den Bau von fünf Windkraftanlagen im Ebersberger Forst geplant ist? Sind Sonne und Wind wirklich so preisgünstig wenn man liest, das nach Berechnungen des Rechnungshofes für den Zeitraum 2000 - 2025 die sogenannte Energiewende ca. 520 Milliarden!! Euro kostet, also ca. 20 Millarden Euro pro Jahr? Man könnte ins Grübeln kommen.

Udo Engelhardt

Baldham