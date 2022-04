Was ist Klimaschutz?

Teilen

Georg Anastasiadis und Wolfgang Hauskrecht: „Der Staat wird heillos überfordert sein“,

Interview mit Hans-Werner Sinn; Im Blickpunkt 23./24. April

Was ist eigentlich Klimaschutz? Zeit, sich ehrlich zu machen. Nachhaltig leben, Ressourcen schonen, Energie sparen, unabhängig von russischen Energielieferungen werden - sehr schön! Zum Schutz vor dem Klimawandel - echt? Der Beitrag, den Deutschland dazu leisten kann, den von ihm und den anderen Industriestaaten ausgelösten Klimawandel noch einzufangen, ist marginal.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Klimaschutzgesetz des Bundes herausgearbeitet, dass er nur Sinn macht im Zusammenwirken aller Staaten, wie es im Pariser Abkommen festgeschrieben ist. Festgeschrieben? Wer das zur Grundlage seiner Klimaschutzpolitik macht, muss auch die Annahme zur Grundlage machen, dass Russland völkerrechtliche Verpflichtungen verlässlich einhält. Ungemein realistisch, wie wir gerade erleben.

Der Tritt, den der neue Hunnenkönig dem Völkerrecht verpasst hat, zwingt zum Umdenken; denn er hat die Grundlage zerstört, auf der das Ringen um das 2˚-Ziel steht: das Vertrauen in globale Absprachen. Die Welt wird nicht untergehen, stimmt, aber die Welt, wie wir sie kennen, schon. Nur wer sich darauf rechtzeitig vorbereitet, hat gute Chancen, gut zu überdauern. Wer weiter versucht, ein totes Pferd zu reiten, verschwendet Geld und - schlimmer - Zeit. Wenn wir heute die bisherige Energiepolitik als Fehler erkennen, dann sollte man den Fehler, zu ignorieren, was zu sehen ist, nicht noch einmal machen. Daraus folgt die womöglich folgenschwerste Zeitenwende: der notwendige Paradigmenwechsel vom Kampf gegen den Klimawandel hin zum Kampf gegen die Folgen des Klimawandels. Auch das ist in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts angelegt. Was uns die vergleichsweise harmlose Krise durch die Pandemie gezeigt hat, ist das Unvermögen der öffentlichen Seite, damit umzugehen. Nicht nur, weil sie noch immer nichts tut gegen die Konzentration der Globalisierungsgewinne bei gleichzeitiger Sozialisierung von deren Risiken, die den heutigen und künftigen Steuerzahlern aufgebürdet werden. Es kommt hinzu, dass ihr operativer Horizont der der Freiwilligen Feuerwehren ist, für raumgreifende Großkrisen nicht geeignet.

Das Festhalten an den kleinteiligen Strukturen aus der Postkutschenzeit steht einem vernünftigen Umgang mit Erkenntnissen, also Daten, im Weg. Es braucht andere, straffere Strukturen, um mit Daten sinnvoll umzugehen. Das aber passt nicht dem Interesse aller Parteien, ihren Einfluss mit Pöstchenwiesen zu vergrößern, die Exekutive parasitär zu nutzen. Will das jemand ändern? Hat jemand auch nur verlangt, die überforderte Gesundheitsverwaltung neu aufzustellen? Wie wird das werden, wenn die Schrecken des Klimawandels über uns hereinbrechen, der als Asteroideneinschlag in Zeitlupe beschrieben wird?

Das dürfte der Grund gewesen sein, warum sich Prof. Oleg Anisimov, der Leiter der russischen Delegation beim Weltklimarat, dafür entschuldigt hat, dass es nicht gelungen ist, den Einmarsch in die Ukraine zu verhindern - überaus mutig.

Um zu retten, was zu retten ist, bräuchte es eine Koordination des Ressourcen-Managements der Länder, die sich trauen, sich aufeinander einzulassen. Dafür bräuchte es nicht nur verlässliche Regeln, sondern auch vertrauenswürdige Institutionen - die große Aufgabe der zivilisierten Welt.

Georg Schmid-Drechsler

München