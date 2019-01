Leserbrief

Wolfgang Hauskrecht: Wintereinbruch mit fatalen Folgen; Im Blickpunkt 7. Januar

Da fällt das langersehnte Weiß vom Himmel, reichlich aber noch lange nicht dramatisch. Schon überschlagen sich die Meldungen: Schneechaos in Bayern! Teilweise Totalausfall der Regionalzüge. Besonders betroffen die Strecken der BOB ins Oberland! Landratsamt Miesbach: „Katastrophenfall“! Eine Woche schulfrei! Ja geht´s noch? Dass herabfallende Äste und zahlreiche marode Bäume bei Sturm und Nassschnee die Gleise blockieren können, dass hat selbst ein Laie bereits im Herbst schon erkennen können, wenn er mit dem Zug nach München gefahren ist. In den 1950/60er-Jahren bin ich selbst noch als Schüler bzw. Angestellter täglich zwischen Schliersee und Miesbach/München hin- und hergependelt, anfangs sogar noch mit Dampflok-Antrieb. Und die Schneeniederschläge waren noch weitaus kräftiger als heute. Die Deutsche Bundesbahn warb mit großformatigen Anzeigen und Plakaten: „Alle reden vom Wetter, wir nicht!“ Und das war keineswegs unberechtigt. Bei extremen Schneefällen musste man vielleicht mal mit einer Stunde Verspätung rechnen. Das war zum Leidwesen von uns Schülern und manchen Lehrkräften schon alles. An einen Totalausfall kann ich mich in diesen ganzen 15 Jahren, wo ich mit der Bahn unterwegs war, nicht erinnern. Da möchten uns Verkehrs- und Regionalpolitiker mit ständigen (auch sinnvollen) Appellen zur Teilnahme am ÖPNV ermuntern. Dann ein solches Fiasko. Wir landen auf dem Mond, umkreisen die Planeten, bringen es aber selbst in Zeiten der immer totaleren Digitalisierung nicht fertig, die einigermaßen zuverlässige Benutzung unserer öffentlichen Verkehrsmittel zu gewährleisten. Für ein hoch technisiertes Land ein trauriger Zustand.

Karl B. Kögl

Schliersee