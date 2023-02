Zukunft unserer Industrie

Teilen

Dominik Göttler: Welche Länder wieder auf Atomkraft setzen; Im Blickpunkt 19. Januar

Oft denke ich an einen ehemaligen Kollegen, der einmal eine Fehleinschätzung eines unserer Politiker kommentierte: „Der denkt so weit, wia a fette Sau hupft!“ Dieser urbayrische Spruch trifft unsere derzeitige Regierung im Kern. Wir, Deutschland, waren eine führende Wirtschaftsnation. Aber das ist so, wie ehemals ein Schuster glaubte, weil sein Geschäft gut ging, dass das weiter so gehen würde und nicht erkannte, dass die Schuhindustrie keine Schuhe mehr herstellte, die für ein Leben halten sollten. Genau so handelt unsere Führung. Wir haben keine Rohstoffe, kein Erdöl und keine Kohle, tun aber so, als ob wir das nicht brauchen. Wir sind auch nicht mehr die Vordenker auf der Welt. Da sind uns Asien und Amerika weit voraus. Und dennoch tun wir so, als ob uns das nichts anginge.

Rings um uns herum werden Dutzende Atomkraftwerke geplant und gebaut und uns kümmert das nicht. Unser Kanzler und unser Wirtschaftsminister reisen in der Welt umher und betteln um Zuwendung begehrter Energieträger. Dabei war unsere AKW-Technik auf höchstem Niveau, aber wen kümmert das? Unser Kanzler hat nicht einmal eigene Ideen. Von vielen Lobbyisten wird ihm suggeriert, was zu tun ist. Noch haben wir Geld und sind nicht im gleichen Maße verschuldet wie unsere Nachbarn. Das kann sich aber schnell ändern, wenn sich unsere Regierung weiter so treiben lässt, dann geht es uns wie dem Schuster.

Hans Möckel

München