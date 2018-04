Liebe Leser,

von Christian Vordemann schließen

Alexander von Humboldt (1769–1859) war ein Universalgenie.

Der Naturforscher unternahm mehrjährige Forschungsreisen nach Lateinamerika, in die USA sowie nach Zentralasien. Wissenschaftliche Feldstudien betrieb er unter anderem in den Bereichen Physik, Chemie, Geologie, Mineralogie, Vulkanologie, Botanik, Vegetationsgeografie, Zoologie, Klimatologie, Ozeanografie und Astronomie, aber auch zu Fragen der Wirtschaftsgeografie, Ethnologie und Demografie. Somit gehört er natürlich in die Walhalla, wie Hans Rachel es fordert.

