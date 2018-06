von Christian Vordemann schließen

es besteht noch die Möglichkeit, sich für die Kochschule von Hans Jörg Bachmeier am Montag, dem 18. Juni, zu bewerben.

Los geht’s wie immer um 13 Uhr im Blauen Bock am Sebastiansplatz in München. Das kulinarische Motto heißt diesmal ganz passend zur Jahreszeit: „Ab in den Sommer“. Bewerbungen können Sie an gastro@merkur.de schicken oder mit der Post an Stephanie Ebner, Redaktion Gastro in München.

Christian Vordemann Redaktion Leserbriefe

