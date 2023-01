LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Teilen

In München werden Fahrgäste regelmäßig zu Schwarzfahrern - weil das Tarifsystem so kompliziert ist.

Immer wieder werden Passagiere im Münchner Verkehrsverbund als Schwarzfahrer belangt, weil sie den falschen Fahrschein gelöst haben. Oft sind es auswärtige Gäste, die das komplizierte Tarifmodell nicht durchschauen (Leserbriefe unten: Falsche Fahrkarte gelöst = Schwarzfahrer?). In dem Münchner Tarifdschungel verirren sich aber auch Einheimische regelmäßig. Anders sieht es in Japan aus, wie ich es einmal erlebt habe. In Tokio mit seinem weit größeren Verkehrsnetz und unterschiedlichen Preisstufen je nach Entfernung gibt es kein Schwarzfahren. Löst der Tourist eine Fahrkarte nur für zehn U-Bahn-Stationen und fährt stattdessen aber 20 Stationen weit, dann erwarten ihn hinter der Sperre, wo er beim Verlassen der U-Bahn nochmals seine Karte zum Öffnen der Schranke einsteckt, zwei überaus freundliche Angestellte der U-Bahn und bitten den zu weit Gefahrenen, die Differenz nachzuzahlen. So einfach kann es gehen.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe