LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Man braucht diese Partei nicht beim Namen zu nennen. Um welche es sich handelt, ist leicht zu erraten.

Da gibt es eine Partei, von deren Anhängern wir öfters das böse Wort „Lügenpresse“ hören. Diese Behauptung ist freche und üble Lügenpropaganda, denn in Deutschland ist die Presse, das bedeutet hunderte, meist private Zeitungen, Magazine usw., frei und unabhängig. Eine staatliche Zensur gibt es bei uns nicht. Aber es gibt tatsächlich eine Lügenpresse, eben bei den Freunden dieser Partei in Russland. Die Medien dort sind entweder staatlich oder werden vom Staat kontrolliert und, wenn sie die Herrscher ärgern, unterdrückt – bis hin zum Mord an Journalisten. Staatliche gelenkte russische Medien verbreiten hemmungs- und schamlos Lügenpropaganda über den Westen. Leider wird die von einigen Verblendeten sogar hier geglaubt. Da wir der Wahrheit verpflichtet sind, werden wir Lügenpropaganda kein Forum bieten.



Redaktion Leserbriefe