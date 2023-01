LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Es ist nicht Selenskyj, sondern Putin, der den Krieg angefangen hat. Kann man der Ukraine das Recht absprechen, sich zu verteidigen? Das scheint mir so, als ob man einem Überfallenen, in dessen Haus Einbrecher eindringen, die dessen Kind töten und dessen Frau vergewaltigen, sagen würde, er dürfe sich nicht wehren.

Es gibt Stimmen, die behaupten, die Ukraine oder sogar die Nato wären schuld an dem Krieg, der zurzeit in Europa tobt. Das entspricht der russischen Propaganda, wird aber auch durch noch so häufiges Wiederholen nicht wahr. Der Angreifer ist Russland unter Führung Putins. Die Ukraine hat selbstverständlich das Recht auf Selbstverteidigung (Leserbriefe hier auf der Seite). Ebenso hat der Westen das Recht und die moralische Pflicht, dem Angegriffenen Hilfe zu leisten. Auch wird angeführt, dass sich die Ukraine nicht gegen das viel größere Russland verteidigen könne und sich deshalb, um das Blutvergießen zu beenden, unterwerfen solle. Bisher haben sich die Ukrainer aber erfolgreich zur Wehr gesetzt und die russische Armee teils zurückgedrängt. Frieden könnte es sofort geben, wenn Putin es wollte.



Christian Vordemann



