LIEBE LESER

Wandgemälde in der Münchner Paul-Heyse-Straße, Hausnummer 20

Kolumne Leserforum

Von Christian Vordemann schließen

Erinnerung an Krieg und Frieden. Straßenkünstler Escif schuf 2016 „Durch die Blume gesagt“.

In der Paul-Heyse-Straße in München sah ich gestern dieses Wandgemälde. Es zeigt eine Blumenvase bemalt mit allerlei grauem Kriegsgerät: Panzer, Kampfflugzeuge, Handgranaten, Raketen Sturmgewehre. Oben aus der Vase ragt ein bunter Blumenstrauß heraus. Der spanische Straßenkünstler Escif hatte das Gemälde 2016 gemalt. Er wurde inspiriert durch die vielen Blumen, die man in München im Sommer sieht, aber auch durch die Tatsache, das es hier große Rüstungsfirmen gibt.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe