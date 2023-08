Liebe Leser

Von: Christian Vordemann

Wie kommt mein Leserbrief in die Zeitung? Die meisten Leserbriefe scheitern an der Länge.

Auf dieser Seite stehen genau 20 Leserbriefe. Der kürzeste Brief heute hat sechs, der längste 57 Zeilen. Hätten wir nur Leserbriefe mit 80 oder gar 100 Zeilen, stünden hier nicht einmal halb so viele Zuschriften. Um möglichst vielen Lesern einen Platz auf diesem Leserforum zu bieten, bitten wir Sie jeden Tag in dem Hinweis unten rechts, nicht einen mehr als 50 Zeilen langen Brief zu schicken. Denn kürzere Zuschriften können wir viel leichter unterbringen als überlange. Sehr lange Briefe veröffentlichen wir in voller Länge nur online. Schauen Sie daher bitte auch unter www.merkur.de/Menü/Lokales/Leserbriefe nach, wenn Sie Ihren Leserbrief hier nicht finden.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe