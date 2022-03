Liebe Leser

Von: Christian Vordemann

Mit dem goldenen Pass, den Frau Edeltraud Hartl anspricht, ist die umstrittene Praxis mancher Staaten gemeint, Ausländern die Staatsangehörigkeit zu verleihen, wenn sie in ihrem Land größere Summen investieren, eine wertvolle Immobilie erwerben oder einfach nur ihren Reichtum ins Land bringen.

Laut Transparency International (siehe Wikipedia) verkauften 12 EU-Staaten zwischen 2009 und 2018 mindestens 6000 Pässe an wohlhabende Interessenten. Darunter kleine Staaten wir Malta und Zypern, aber auch Länder wie Portugal und Österreich (das der millionenschweren Opernsängerin Anna Netrebko 2006 die Staatsbürgerschaft verlieh). Die Schweiz ist bei der Aufnahme superreicher Ausländer auch sehr großzügig. Viele Millionäre zieht es wegen der niedrigeren Steuersätze in die Eidgenossenschaft. Zypern verdiente mit dieser Art der Einbürgerung in sieben Jahren zwischen 7 und 8 Milliarden Euro. Über die Hälfte der 4000 auf diesem Wege Eingebürgerten waren russische Oligarchen. Damit dürfte es aber vorerst Schluss sein.

