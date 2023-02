LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Teilen

Leserbriefe veröffentlichen wir immer mit dem Namen des Schreibers. Nur in ganz besonders begründeten Ausnahmen drucken wir eine Zuschrift auch ohne Namensnennung mit dem Zusatz „Name und Anschrift sind der Redaktion bekannt“.

Kürzlich rief ein Leser an, der einen Leserbrief über den alten Erdinger Militärflughafen schreiben, aber darunter nicht seinen Namen lesen wollte. Nicht, dass er Geheimnisse verraten würde. Aber er befürchte, dass er einen auf den Deckel bekäme, als Reaktion auf seine Ausführungen. Denn seine Kinder seien da ganz anderer Auffassung.



Wir setzen in der Regel immer den Namen und den Ort unter Ihre Zuschriften. Nur in ganz besonders begründeten Fällen drucken wir einen Brief auch anonym ab, etwa wenn es um eine heikle Familienangelegenheit geht oder der Schreiber durch die Veröffentlichung von Interna in Schwierigkeiten kommen könnte. Wenn ich etwas übers Gendern schreibe, stehe ich auch mit meinem Namen dafür ein. Meine Tochter ist bei diesem Thema gänzlich anderer Meinung – und sie beherrscht im Gegensatz zu mir einen Kampfsport. Aber unsere Meinungsverschiedenheiten tragen wir rein verbal ohne Blessuren aus.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe