LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Russlands Autokrat Putin trägt Verantwortung für den Abschuss des Passagierflugzeuges MH 17. Denn ohne seine Zustimmung wäre den Separatisten in der Ostukraine die Rakete nicht geliefert worden.

Wer für den Abschuss des Passagierflugzeuges über der Ukraine verantwortlich ist, werden später Historiker oder – noch besser – die Ermittler des Strafgerichtshofes in Den Haag aufdecken. Ob nun Putin den Befehl zum Abschuss gegeben hat oder nicht, eines dürfte klar sein: Ohne seine Zustimmung wäre die Rakete nicht an die Rebellen geliefert worden. „Wenn das der Führer wüsste“, war ein häufiger Spruch vieler Hitlertreuer, die nicht glauben wollten, dass ihr Idol von dem Morden wusste. Nicht nur das, er hatte es befohlen. Genauso wenig wird der Ex-Geheimdienstler im Kreml ahnungslos über die Vorgänge in der Ostukraine gewesen sein, in der Separatisten mit militärischer Unterstützung Russlands seit 2014 Krieg gegen den ukrainischen Staat führen.



