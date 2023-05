LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Ist das neue 49-Euro-Ticket zu teuer? Unser Autor meint: nein!

Für einen Münchner ist das 49-Euro-Billett sehr attraktiv. Ein Jahresabo kostet etwa so viel wie das vom Münchner Verkehrs- und Tarifverbund für den Innenraum, nur dass man weit über die Grenzen des Münchner Verkehrsverbundes hinaus reisen kann. Zum Beispiel kostet ein Tagesausflug an den Chiemsee oder in die Berge nach Mittenwald mit dem Bayern-Ticket ab 27 Euro. Also schon ab einem Ausflug im Monat ist das 49-Euro-Ticket deutlich günstiger als Bayern-Ticket plus Fahrkarte für die Stadt.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe