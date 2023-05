LIEBE LESER

Kolumne Leserforum

Dem politischen Gegner zuhören, ist manchmal hilfreicher als von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.

Am Wochenende fand auf der Ludwig- und Leopoldstraße in München wieder ein Straßenfest statt. Im Landwirtschaftsministerium wurde zur gleichen Zeit ein Hoffest mit bayerischen Schmankerln gefeiert. Am Samstag gegen 16 Uhr ertönten nach der Begrüßung durch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber laute Rufe: „Keine Tierquälerei – vegan essen!“ Eine Handvoll junger Leute hielt Pappschilder hoch mit solchen Slogans, die so gar nicht zu den angebotenen Köstlichkeiten passten. Sofort begann die Musi wieder zu spielen, mehrer Mitarbeiter des Ministeriums geleiteten die friedlichen Protestler aus dem Haus. Einen größeren Clou hätten Ministerin und Pressesprecher landen können, wenn sie sich spontan einige Zeit für ein Gespräch mit den Demonstranten genommen hätten. Deren Standpunkte sind zwar nicht mit bayerischer Viehhaltung vereinbar, aber man sollte sie mal gehört haben.



