LIEBE LESER

Christian Vordemann

Was bedeutet uns Pfingsten?

Leser Peter Badmann aus Erding schreibt uns: „Ihnen und dem ganzen Team wünsche ich ein schönes Pfingstwochenende.“ Vielen Dank, Herr Badmann! Dem können wir uns nur anschließen und wünschen allen unseren Lesern dasselbe.



Aber was feiern wir Christen an Pfingsten? Pfingsten geschah die Sendung des (heiligen) Geistes Gottes zu den Jüngern. Pfingstsonntag und Pfingstmontag sind christliche Feiertage, die von der evangelischen und katholischen Kirche mit besonderen Gottesdiensten gefeiert werden. In Deutschland sind sie gesetzliche Feiertage. Der Pfingstsonntag ist immer der 10. Tag nach Christi Himmelfahrt und liegt daher zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. Der Name Pfingsten stammt von dem griechischen Wort „pentekoste (heméra)“, auf Deutsch: der fünfzigste Tag. Pfingsten folgt 50 Tage nach Ostern.



Christian Vordemann



