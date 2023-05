LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Teilen

Viele Menschen müssen an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Während andere sich am Badestrand erholen, sind Köche und Kellner, Krankenschwester und Pfleger und viele andere Berufstägige auch am Feiertag für uns da.

Pfingstmontag ist für die meisten ein Feiertag – für einige Berufe aber auch ein Arbeitstag. Bei herrlichem Sommerwetter sind viele im Dienst: Bus- und Zugfahrer, Feuerwehrleute, Polizisten, Mediziner, Journalisten etc. Wenn dann von der Liebsten ein Foto vom Strandbad Sankt Alban in Dießen mit Blick über den Ammersee zum Kloster Andechs aufs Handy kommt, oder das Bild von dem Freund, der seine Füße ins kühle Nass der Isar streckt, könnte man fast schwermütig werden. Wer wäre da nicht auch gern am Isarstrand? Oder im (vollen) Biergarten? Das ist aber kein Grund zu verzweifeln. Gibt es doch für einen Sonn- oder Feiertagsdienst einen freien Tag, der – unter der Woche genommen – für die beschriebenen Freizeitvergnügungen genutzt werden kann. Der Vorteil dabei: Das Ganze geht ohne das an den Wochenenden übliche Gedränge an den Badeseen und an der Isar.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe