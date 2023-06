LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Warum schreibt jemand einen Leserbrief? Sehr oft, weil er sich ärgert.

„Könnte nicht auch eine Spalte ,Was mir nicht gefällt‘ oder ,Meckerecke‘ eingerichtet werden, in der alle ihren Unmut und die Unzufriedenheit kundtun?“, fragte uns gestern ein Leser aus Weilheim.



Nun, was unseren Lesern nicht gefällt, das können Sie jeden Tag auf dieser Seite nachlesen. Die meisten Leser setzen sich sehr kritisch, manches Mal auch überaus wütend mit den Themen auseinander, die sie bewegen.



Aber um die Idee des Lesers aus Weilheim aufzugreifen: Was halten Sie, liebe Leser, denn von einer Rubrik unter der Überschrift „Was mir gefällt“? Es gibt ja auch schöne und positive Dinge in dieser Welt. Und wenn Sie was Negatives zu beanstanden haben, geht das ja wie bisher – wenn es sich nicht nur um pure Meckerei handelt – als Leserzuschrift. Zuletzt noch, statt Meckerecke gefällt mir der Name dieser Seite besser: Leserforum.





Redaktion Leserbriefe