Liebe Leser

Von: Christian Vordemann

Teilen

Warum ist ein Kropf überflüssig?

Überflüssig oder unnütz wie ein Kropf (siehe Leserbrief oben rechts) ist etwas, was hinderlich ist und uns nur stört. Als Kropf bezeichnet man neben dem Halsteil des Vogels auch die krankhafte Anschwellung der Schilddrüse (medizinisch Struma) beim Menschen. Dies wird durch Jodmangel hervorgerufen und war insbesondere im Alpenraum, also auch in Bayern, weit verbreitet. Küstenbewohner, die über den Verzehr von Meeresfischen immer genug Jod zu sich nahmen, kannten diese Krankheit nicht. Heute ist diese Mangelerkrankung kein Thema mehr und durch jodiertes Salz leicht zu vermeiden. Der Kropf der Vögel (lateinisch Ingluvies) ist ein Sack an der Speiseröhre am Hals vor dem Brusteingang und dient diesen beim Transport von Nahrung.

Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe