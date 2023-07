LIEBE LESER

Adelstitel wurden in Deutschland vor über 100 Jahren abgeschafft.

Herzog Franz von Bayern oder Franz Herzog von Bayern? Mit Inkrafttreten der Weimarer Verfassung am 14. August 1919 wurden die Vorrechte und Titel des Adels in Deutschland abgeschafft. Adelstitel wie Kaiser, König, Herzog, Fürst, Graf, Baron, Freiherr, Ritter, Edler und Junker gibt es offiziell nicht mehr. Der frühere Adelstitel wurde zum Bestandteil des Namens. Also aus dem Herzog Franz wurde Franz Herzog. Das ist die offiziell richtige Bezeichnung, worauf uns ein aufmerksamer Leser hinwies. Denn wir hatten am vergangenen Donnerstag auf der Seite 3 (Katja Kraft: Ein königlich Vergnügter; Im Blickpunkt 14. Juli) zum 90. Geburtstag geschrieben: Herzog Franz von Bayern. Diese Ausnahme machen wir aber nur bei dem Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, auf dessen Internetseite (https://haus-bayern.com) auch steht: Herzog Franz von Bayern.



