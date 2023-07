LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Wird die Herkunft eines Täters nicht genannt, heißt es von wütenden Kreisen schnell „Lügenpresse“. Auch wenn die Zeitung diese Information noch gar nicht bekommen hatte. Oder wenn die Abstammung des Verdächtigen überhaupt nichts zur Sache tut, und deswegen nicht genannt wird.

Seit Tagen berichten wir über eine mögliche Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen durch mehrere Männer auf Mallorca. In der ersten Agenturmeldung vom Freitag dem 14. Juli stand, dass die mutmaßlichen Täter Deutsche seien. Der Migrationshintergrund der Täter war den Meldungen der dpa nicht zu entnehmen. In dem Moment, in dem wir davon Kenntnis erhielten, haben wir unter Bezug auf die „Bild“, die vor Ort war (als Regionalzeitung haben wir leider keinen Korrespondenten auf Mallorca), unsere Leser entsprechend unterrichtet – zu lesen auf dem Weltspiegel 18. Juli. Wir können selbstverständlich nur das berichten, was wir sicher wissen. Bevor wir aus seriösen Quellen Nachrichten erhalten, kursieren oft schon im Internet Versionen, die das Verbrechen auf hämische Weise kommentieren. Derartige Aussagen können wir nicht als zuverlässig akzeptieren und ungeprüft wiedergeben.



