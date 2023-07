LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Einige Radfahrer sind richtige Radlrambos. Ohne Rücksicht auf Verluste gefährden sie andere Verkehrsteilnehmer und sogar spielende Kinder.

Walter Kärcher (Leserbrief unten „Am besten mit Rücksicht“) hat völlig Recht: Auch Radfahrer haben sich an die Verkehrsregeln zu halten. Als fast täglicher Radler (im Sommerhalbjahr) beobachte ich regelmäßig bei manchen Radlern eine Rücksichtslosigkeit, die erschreckend ist. Dazu gehören am häufigsten: zu schnelles Fahren, zu geringer Abstand (müssen nur Autos 1,5 Meter einhalten?) und Missachten von Vorfahrt, Ampeln, Einbahnstraßen. Sogar an spielenden Kindern im Park wird vorbeigerast.

Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe