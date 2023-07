LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Teilen

Rolling Stones - Rollende Steine

Was haben die Rolling Stones und ich gemeinsam? Die berühmte, wenn nicht berühmteste Rockband aus England wurde 1962, meinem Geburtsjahr, gegründet, sie ist somit gut 60 Jahre alt, und nicht 50, wie in dem Anriss auf der Titelseite stand. Die Altherrenriege Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood trat vergangenes Jahr noch in München im Olympiastadion auf. Charlie Watts, der 1963 zu dieser Kultband kam, war da schon verstorben – im Jahr 2021. Die 80-jährigen Rocker verstehen es trotz ihres Alters ihr (auch nicht mehr ganz taufrisches) Publikum hinzureißen. Und sie halten trotz ihres liederlichen Lebenswandels (wie unser Leser Olaf Rippe hier unten schreibt) die anstrengenden Tourneen durch. Respekt vor den Rollenden Steinen!



Christian Vordemann



Redaktion Leserbriefe