LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Deutschland ist das einzige Industrieland, wo Autofahrer Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung befahren dürfen.

Deutschland ist verkehrstechnisch ein ziemlicher Exot, weil es kein Tempolimit auf Autobahnen hat. Die Länder, die Leser Erik Doffek oben rechts aufzählt, haben ebenfalls keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber vermutlich auch kaum Autobahnen und die Schlaglöcher auf deren Landstraßen dürfte praktisch das Tempo der Autofahrer ziemlich wirkungsvoll begrenzen. Aber ganz allein sind wir nicht in Europa. Auf der britischen Insel Man in der Irischen See gibt es ebenfalls kein Tempolimit. Dennoch wird auf der hügeligen Insel mit den kurvigen Straßen – eine Autobahn gibt es dort nicht – kaum jemand 250 Stundenkilometer fahren. Außer bei dem berühmten Motorradrennen Isle of Man Tourist Trophy, das seit 1907 dort veranstaltet wird. Bis heute starben 267 Rennfahrer auf dem Straßenkurs.

Redaktion Leserbriefe