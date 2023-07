LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Auch Städter ohne Garten können ihr eigenes Gemüse anbauen. Neben den vielen alten Schrebergärten gibt es zunehmend Krautgärten. Die sind reines Ackerland und werden Parzelle für Parzelle an Interessenten verpachtet.

Krautgärten, wie ihn Frau Helga Heller uns heute einen auf dem Foto zeigt, gibt es immer mehr in und um München. Im Gegensatz zum Schrebergarten ist ein Krautgarten nur Ackerland. Deshalb dürfen zum Beispiel in dem Krautgarten in Großhadern keine mehrjährigen Kulturen oder Sträucher und Bäume gepflanzt werden. Auch dürfen die Krautgärtner auf ihrer Parzelle keine Hütten errichten. Ausnahme ist nur ein Geräteschuppen. Wer gerne draußen in der Natur ist und nicht ein klein wenig Arbeit scheut, kann in einem Krautgarten sein eigenes Gemüse ziehen und sich an der Ernte erfreuen. Der finanzielle Aufwand ist gering: 2 Euro Pacht für den Quadratmeter im Jahr.



