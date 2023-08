LIEBE LESER

Kolumne Leserforum

Bäume produzieren Sauerstoff, speichern Wasser, spenden Schatten und senken die Temperatur. Es gibt viele gute Gründe sie zu hegen und zu pflegen - und neue Bäume anzupflanzen.

Die Idee unserer Leserin Clarissa Berger – Bäume pflanzen (Leserbrief oben rechts) – ist wunderbar, genial und einfach. Jeder, der bei großer Sommerhitze von einem Feldweg in den Wald oder in der Stadt vom glühenden Asphalt in einen Park hineingeht, spürt sofort eine Erfrischung. Unter dem schattigen Blätterdach großer Bäume ist es gleich ein paar Grad kühler.

Um mehr Bäume günstig anzupflanzen, wäre das doch ein gangbarer Weg: Die Gemeinde stellt Flächen für die Pflanzung zur Verfügung und interessierte Bürger könnten eine Patenschaft übernehmen, dort eventuell unter Anleitung einen Baum selbst pflanzen und ihn bei Dürre wässern. Sicher gibt es genügend begeisterte Menschen, die das auch aus eigener Tasche bezahlen würden.

Christian Vordemann

