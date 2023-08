LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Teilen

Auch das reiche Deutschland bekommt Hilfe aus dem Ausland, wenn es von Naturkatastrophen betroffen ist. für die Schäden durch die Flut im Ahrtal hat die Europäische Union mehrere hundert Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Ein Leser fragt: Wer hat Deutschland geholfen? Die Europäische Union unterstützt sieben Mitgliedstaaten mit 718,5 Millionen Euro beim Wiederaufbau nach Naturkatastrophen im Jahr 2021. Der größte Teil geht dabei nach Deutschland. Das Hilfspaket setzt sich wie folgt zusammen: 612,6 Millionen Euro für Deutschland, 87,7 Millionen Euro für Belgien, 4,7 Millionen Euro für die Niederlande, 1,8 Millionen Euro für Luxemburg und 780 000 Euro für Österreich, in allen Fällen geht es dabei um den Wiederaufbau nach verheerenden Überschwemmungen, teilte die EU-Kommission mit. Aber auch Menschen aus aller Welt haben Anteil an der Flutkatastrophe in Deutschland genommen und für die Betroffenen gespendet. Wie die „Aktion Deutschland hilft“ mitteilt, spendeten für die Hochwasserhilfe unter anderem viele Bürger aus Namibia, Norwegen und den Niederlanden.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe