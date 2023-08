LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Teilen

Holzauge, sei wachsam! Ein oft gehörter Spruch. Doch was hat es damit auf sich?

Holzauge, sei wachsam! Was bedeutet das? Auf der Harburg in Schwaben zeigt die Führerin den Besuchern die Holzkugeln mit einem Loch in der Mitte, die in einigen Schießscharten der Wehrmauer liegen. Durch das Loch der Kugel konnten die Verteidiger der Burg mit dem Gewehr gut zielen und schießen. Da nach jedem Schuss nachgeladen werden musste, drehten sie dafür die durchbohrte Kugel so, dass niemand von draußen hindurchschauen oder hindurchschießen konnte. Nach dem Laden drehten die Burgwachen die Holzkugel wieder so hin, dass sie erneut nach draußen sehen und schießen konnten.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe