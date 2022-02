Liebe Leser

Von: Christian Vordemann

Martin Prem verlässt nach über 40 Jahren das Pressehaus in der Bayernstraße. © Klaus Haag

Martin Prem, unser Wirtschaftsredakteur, hat heute seinen letzten Arbeitstag im Pressehaus.

42 Jahre und acht Monate hatte er für die tz und den Münchner Merkur geschrieben. Oder wie er – ein Zahlenfetischist – es ausdrückt: ganze 15 516 Tage. Martin ist ein äußerst beliebter und umgänglicher Kollege, der aber auch nie ein Blatt vor dem Mund nimmt, wenn er etwas für wichtig hält. Zu fast jedem Thema fällt ihm etwas Berichtenswertes ein. Deshalb wird Ihnen, liebe Leser, sein Gesicht auch von den zahlreichen Kommentaren bekannt sein, die er verfasste. Für die Wirtschaftsredaktion und für das gesamte Haus ist sein Weggang in den Ruhestand ein herber Verlust. Ein kleiner Trost bleibt den Kollegen der Wirtschaftsredaktion: Martin verschwindet nicht ganz in den Ruhestand, sondern wird zu seinen Lieblingsthemen wie etwa Luft- und Raumfahrt weiter für uns schreiben. So zumindest lautet der Plan.

Wir gönnen ihm natürlich die dazugewonnene Freizeit, die er mit Fliegerei und seinem Oldtimer verbringt, oft auch mit Tüftelarbeiten und Reparaturen an allerlei technischen Geräten. Oder mit seinem Enkel, mit dem er nächste Wochen zum Skiurlaub nach Südtirol fährt.



Lieber Martin, wir wünschen Dir alles Gute für Deine Zukunft!





