Von: Christian Vordemann

Frieden und Freiheit gehören zusammen.

Wenn wir die Geschichte betrachten, dann fällt auf, dass die größten Diktatoren auch außenpolitisch die größten Aggressoren waren. Wer in seinem eigenen Land mit Gewalt und Unterdrückung regiert, hat auch weniger Skrupel, seinen Nachbarn zu attackieren. In freiheitlich verfassten Staaten nehmen die Herrschenden mehr Rücksicht auf ihre Bevölkerung, von der sie in Demokratien ja auch den Auftrag bekommen zu regieren. Ein mit Lug und Trug an die Macht gekommener Herrscher, der nur mit Mord und Folter seine (Gewalt-)Herrschaft halten kann, dem Menschenleben wenig bedeuten, schickt die Söhne seines Landes bedenkenloser in einen Krieg. Vermutlich ist keine Mutter – weder eine russische, ukrainische oder deutsche – glücklich, wenn ihr Kind auf dem Schlachtfeld bleibt. Die sowjetischen Mütter, die nach ihren Söhnen in Afghanistan fragten, ließen sich nicht mit Lügen abspeisen oder einschüchtern. Sie haben dazu beigetragen, dass die UdSSR sich aus dem nicht zu bezwingenden Land zurückgezogen hat. Wenn nur Mütter, keine Männer, über Krieg und Frieden entscheiden würden, wäre es vermutlich friedvoller auf der Erde. Dazu passt, was uns gestern ein Leser geschickt hat: Krieg ist, wenn junge Menschen, die sich nicht kennen und sich nicht hassen, sich gegenseitig töten auf Entscheidung von alten Leuten, die sich kennen und sich hassen, aber sich nicht töten.





Christian Vordemann

