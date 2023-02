LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Ein Richter verurteilt eine Busfahrerin zu 500 Euro Geldstrafe, weil sie zu einem 11-jährigen Buben „Saubär“ gesagt hat. Der Junge hatte zuvor sein Füße auf den Sitz gelegt und auch auf Aufforderung nicht runter genommen.

Wer häufig in Bus und Bahn unterwegs ist, sieht immer wieder mal, dass jemand – meist Kinder und Jugendliche – seine Füße in Straßenschuhen auf den Sitz legt. Dass dies ein Aufregerthema ist, sehen Sie an den vielen Zuschriften.



Eine klare, bestimmte, aber dennoch höflich vorgetragene Ansprache (Nimm bitte deine Füße vom Sitz! Ich mag es genauso wenig wie du, mich auf einen Sitz zu setzen, wo vorher Schuhe mit Straßendreck drauflagen.) wirkt erfahrungsgemäß meist. Der burschikose Anschiss eines älteren Herrn in einer Münchner Tram (Du Dreckskerl, tu deine Dreckshaxn runter!) dagegen führte zu einer Trotzreaktion des unerzogenen Jugendlichen.



Flegelhaftes Verhalten ist nicht angeboren, sondern wird in der Familie und der Umgebung abgeschaut oder eben nicht durch gute Erziehung unterbunden.



Was den bairischen Saubär – eine hervorragende Erklärung steht im ersten Leserbrief oben – betrifft, so klingt das in manchen Ohren wohl etwas derb, in meinen aber fast schon liebevoll. Und in diesem Fall wegen des Saubären mit einer Beleidigungsklage vor Gericht zu ziehen, ist sicher übertrieben. Übrigens haben uns einige Leser geschrieben, dass sie der Busfahrerin helfen wollen, die Geldstrafe zu begleichen.



Redaktion Leserbriefe