Kolumne: Autofreier Sonntag

Das gab es schon einmal, es ist fast ein halbes Jahrhundert her: ein autofreier Sonntag.

An den autofreien Sonntag, den Maria Wenig oben rechts erwähnt, kann ich mich noch gut erinnern. Am 25. November 1973 ruhte der Autoverkehr in Deutschland. Damals war ich 11 Jahre alt und wir, die Kinder aus der Nachbarschaft, konnten auf der nahe gelegenen Bundesstraße mit unseren Rollschuhen laufen.

