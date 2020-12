Kolumne Leserbriefe

Auf ein besseres Jahr 2021!

Wieder geht ein Jahr zu Ende. Ich hoffe, Sie, liebe Leser, sind unbeschadet durch das schwierige Jahr 2020 gekommen. Mit Rücksichtnahme, Umsicht und Vertrauen wird auch diese Corona-Krise vorübergehen. Und wir können uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Es hat doch auch etwas für sich, wenn wir Silvester, statt mit Schall und Rauch frierend auf der Straße im Gedränge, zu Hause im kleinen Kreis ein schönes Mahl genießen und uns an der Stille erfreuen. Denken Sie nur an die vielen Tiere, ob Haustiere oder das Eichhörnchen im Garten! Die geraten heuer einmal nicht in Panik, weil es überall knallt und blitzt. Für sie ist die dieses Mal wirklich stade Zeit eine Wohltat. Auch uns Menschen bleiben viel Müll, unnütze Kosten und allerlei Verletzungen durch das Böllerverbot erspart. Im Grunde kann es im nächsten Jahr nur besser werden. Ihnen allen ein gutes, ein besseres neues Jahr 2021!

