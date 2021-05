LIEBE LESER

von Christian Vordemann schließen

Ich wünsche Ihnen allen schöne Pfingstfeiertage.

Mit Verreisen ist das ja so eine Sache, aber ein Ausflug in die nähere Umgebung ist auch reizvoll, vor allem wenn man in einer der schönsten Gegenden Deutschlands wohnt wie wir. Wenn dann auch das Wetter mitspielt (und es nicht so grauslich regnet wie jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe), Freischankflächen draußen und Biergärten wieder öffnen, dann steht unserem Glück nichts mehr im Weg.

Servus, bis zum 26. Mai!

Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe