LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

Teilen

Sie werden vielleicht schon bemerkt haben, dass ich, der ich doch an dieser Stelle schon alles Mögliche über Gott und die Welt schrieb, kein Wort zur Debatte über die katholische Kirche verloren habe.

Das werde ich auch weiter so handhaben. Nicht etwa, weil ich keine Meinung zu diesem Thema hätte; auch nicht, weil es mich nicht betreffen würde oder mir gleichgültig wäre; und auch nicht, weil ich einer anderen Kirche angehöre. Ich möchte diese Diskussion unter Ihnen, liebe Leser, in keiner Weise beeinflussen (allenfalls in Fragen des Tons), sondern Ihnen den Vortritt lassen. Deshalb hat sich der Leserbriefredakteur hier ebenso wie bei den anderen wochenlangen, sehr heftigen Debatten um das Aufhängen der Kreuze in öffentlichen Räumen oder das Rauchverbot in geschlossenen Räumen zurückzuhalten. Denn dieses Forum gehört Ihnen, es ist den Meinungen der Leser vorbehalten. Davon abgesehen fiele mir nichts Erhellenderes mehr dazu ein, als Sie schon geschrieben haben.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe