LIEBE LESER

Von: Christian Vordemann

War früher alles besser? Eine kleine Auswahl aus dem „Wolnzacher Anzeiger“ vom 27. Juli 1907:

„In der bayerischen Vereinsbank am Promenadeplatz in München erschwindelte eine Person unter Vorzeigung einer gefälschten Korrespondenz die Summe von 15 000 Mark. – Nachts zwischen 12 und 1 Uhr wurde im Benfiziatenhause eingebrochen und 300 Mark gestohlen. Im Wohnzimmer packte einer den 81-jährigen Priester fest an der Kehle. Die Diebe waren wohl bewaffnet. – In Landsberg wurden zwei äußerst sicherheitsgefährliche Einbrecher aus Österreich verhaftet. – Als die Sattlersfrau Reiter mit Einkassieren von Vereinsgeldern beschäftigt war, wurde sie unweit Passau von einem Räuber überfallen und ihres ganzen Geldes beraubt. – Kaufmann Fritz Bouche wurde wegen betrügerischen Bankerott verhaftet. – Gerbereibesitzer A. Zeigler feuerte Nachts, als er mit seiner Frau in Streit geriet, auf diese einen Schuß ab. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. – Bei Regenstauf wurde beim Kammerfensterln der Taglöhner Heiß-Hermann von dem Knecht Hoffstetter durch einen Stich ins Herz getötet. – Im Hummelgau brannte es in zwei Tagen an vier verschiednen Orten. Brandursache ist überall Brandstiftung. – In den Schnellzügen, die zwischen München und Lindau nach der Schweiz verkehren, machen sich in letzter Zeit internationale Taschendiebe bemerkbar. – In Heilbronn hat sich ein 17jähriger Schüler erschossen.“



Neben Straftaten berichtet der zwei Mal in der Woche erscheinende Anzeiger von Unfällen mit dem Rad, mit Kutschen und Automobilen.



Christian Vordemann

Redaktion Leserbriefe